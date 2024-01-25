ABD ile İngiltere arasında çay polemiği

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Bryn Mawr College'da kimya profesörü olan Michelle Francl, Çayın Kimyası adlı bir kitap kaleme aldı.

Kitapta, tuzdaki sodyumun çayın tadının acılaşmasına neden olan kimyasal süreci engellediğini belirtmesi tartışma yarattı.

Her gün yaklaşık 100 milyon fincan çayın içildiği düşünülen Birleşik Krallık'ta duruma tepki gösterildi.

Sosyal medya kullanıcıları Francl'ın önerisine inanmadıklarını dile getirirken, Amerikalı kimyagerin vardığı sonuçlar İngiliz medyasında büyük yankı buldu.

Londra'daki ABD Büyükelçiliği tartışmaya dahil olmakta gecikmedi ve esprili dille bir açıklama yaptı.

"Özel İlişkimizi takdir ediyoruz ama bir konuda tüm kalbimizle size katılmıyoruz: Çay sadece kettle (elektrikli su ısıtıcısı) ile yapılabilir."

Birleşik Krallık Kabinesi de kendi X hesabından bu mesajı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Büyükelçilik, "Amerikalı bir profesörün 'mükemmel' bir fincan çay tarifine ilişkin bugün medyada yer alan haberler, Birleşik Krallık ile aramızdaki özel bağın sıcak sulara gömülmesine neden oldu.

"KESİNLİKLE DİPLOMATİK BİR OLAYA NEDEN OLMAK İSTEMEDİM"

Kimyager Francl BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kesinlikle diplomatik bir olaya neden olmak istemedim. Sabah uyandığımda bir sürü insanın çay ve tuzdan bahsettiğini göreceğimi tahmin etmemiştim" dedi.

Francl'ın 8. yüzyıldan kalma Çin el yazmalarında bu bileşenden bahsedildiğini aktararak "Yeni olan, kimyagerler olarak bizim bunu anlamamız" diye konuştu.

REKLAM

Francl ufacık bir tutam tuzun, özellikle haşlanan çayın tadının acılaşmasına engel olduğunu ifade ederek "Bu şeker eklemek gibi bir şey değil. Sanırım insanlar tuzun tadını alabileceklerinden korkuyorlar" diye ekledi.