09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Salgın hızla yayılmaya devam ettikçe insanların virüs hakkında bilgilenme ihtiyacı artıyor. Ancak koronavirüs hakkında çevremizde dolaşan her bilgi maalesef doğru değil. Özellikle sosyal medyada koronavirüsten koruduğu iddia edilen birtakım öneriler yer alıyor. Uzmanlar, etraftan duyduğumuz, gördüğümüz önerileri teyit etmeden hayata geçirmeme konusunda uyarıyor.
Sosyal medyada sıkça gördüğümüz o bilgilerden birkaçı şöyle;
* Çay koronavirüsü yenmede etkilidir.
* Limon kürü koronavirüsü yok eder.
* Odalara konulan soğan koronavirüsü engeller.
Peki bu bilgiler ne kadar doğru? İşte cevapları...
Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Çayın koronavirüsü yenmede etkili olduğu iddiası yanlış. WhatsApp'ta Covid-19'a iyi geldiği iddiasıyla birçok yanlış bilgi paylaşılıyor. Çay içmenin Covid-19'a iyi geldiğine yönelik iddianın herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Kriz zamanlarında bilim insanlarının ağzından çıkmış gibi dolaşan metinler sıklıkla paylaşılıyor. Bu tür metinlerle karşılaştığınızda ismi geçen kişilerle ilgili hızlı bir internet araması yapmak bizi doğru bilgiye ulaştırabilir.
Limon kürü koronavirüsü yok eder mi?
Limon kürünün koronavirüsü yok ettiği iddiası yanlış. C vitamini, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek için gereken pek çok vitaminden sadece biri. Dünya Sağlık Örgütü'nün sık karşılaşılan sorular için verdiği yanıtlar arasında limonun kullanımıyla ilgili bir öneri yer almıyor.
Odalara konulan soğan koronavirüsü engeller mi?
Her odaya soğan koymanın koronavirüsü engelleyeceği iddiası yanlış. Kesilmemiş soğanın virüs çektiği varsayımı için bilimsel bir dayanak yok. Soğanın griple savaşta çok etkili olduğuna inanılır ancak bu düşünceyi doğrulayacak bilimsel bir bulgu yok. Başka ülkelerde de yayılan bu iddia, birçok doğrulama platformu tarafından da çürütüldü. Covid-19 hakkında dünyada yayılan ve çeşitli doğrulama platformları tarafından yanlışlanan iddialar, benzer şekilde Türkiye'de de görülüyor. Bu yüzden salgın boyunca internette karşılaşılan bilgileri paylaşmadan önce teyit etmek yanlış bilgiyle mücadele etmek için atılacak adımların başında geliyor.
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