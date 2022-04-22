Çay bahçesindeki vahşette kan donduran sözler!

Son dakika... Trabzon'da cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev (34), boşanmak isteyen eşi Turana Umayev (38) ile iki çocuğunun velayeti konusunda görüşmek üzere kentteki bir parkta buluştu.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, çay bahçesinde oturan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, Turana Umayev'in başına tek el ateş ederek öldürdü.
"BARIŞMA UMUDUYLA GELDİM"
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev, Rize’de kız kardeşiyle yaşadığını belirterek, barışma umuduyla Trabzon’a geldiğini söyledi.
Pişman olduğunu söyleyen Umayev, işlemleri tamamlandıktan sonra çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Öldürülen Turana Umayev'in cenazesi, otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.
Zanlı Elvin Umayev, ifadesinde Azerbaycan'da uyuşturucu suçundan 5 yıl cezaevinde kaldığını, tahliye olunca 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Amacının Trabzon'da yaşayan eşi ve 13 yaşındaki ikizlerini görüp yeniden ailesini bir araya getirmek olduğunu savunan zanlı, "Eşimle dün buluştuğumuzda artık beni istemediğini, buralardan gitmemi istediğini söyledi. Gidersem istediğim zaman çocuklarımla görüşebileceğimi, burada ise çocuklarımla beni görüştürmeyeceğini söyledi. Hatta bana isterse burada zarar verebileceğini, beni dövdürebileceğini anlattı" dedi.
Eşini vurduğu silahı iki ay önce satın aldığını ve eşiyle görüşmesine aracılık yapan bacanağının kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle yanına aldığını öne sürdü. Olay yerinde bulunan bıçağın ise kendisine değil, eşine ait olduğunu iddia eden zanlı, "Muhtemelen bıçak elindeydi ancak ben görmemiştim" dedi.
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