Yunanistan'ın Ege'de kara sularına 12 mile çıkarma hedefleriyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir" diye konuştu.

Navtex'lerin devam edeceği sinyalini veren Dışşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Açıktan karaya gelerek çalışmaları, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Oruç Reis bölgede 90 gün daha çalışmaya devam edecek" dedi.

Bir televizyon kanalına konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HAKLILIĞIMIZI KABUL EDİYORLAR"

Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye'nin üstüne yıkmak isteyenler var. Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar.

"SINIRLARI 12 MİLE ÇIKARAMAZLAR"

Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 Mil'e çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir.