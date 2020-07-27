Çavuşoğlu'ndan İspanyol bakana canlı yayında Ayasofya yanıtı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale ederek "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler.
Güvenli ülkeler listesi objektif kriterlerden uzak. Bu siyaset değil, bu sağlıkla ilgili. Öyleyse verilere göre kararların verilmesi gerekiyor. Bu verileri güncel bir şekilde isteyen ülkelerle, şehir, şehir paylaşıyoruz. Burada şeffaflık çok önemli. Güvenli listede olan bazı AB dışı ülkelere bakacak olursa, bu listenin siyasi saiklerle belirlendiğini görebiliriz. Listede olan bir ülkenin yarısından fazlasında sokağa çıkma yasağı var ve yasak 2 hafta daha uzatıldı artan vaka sayısından dolayı. O ülkenin kararlarını elbette sorgulamıyoruz. Ancak bu ülke ve ülkeler listede varken, Türkiye'nin olmaması adil değil. Objektif kriterler çerçevesinde alındığı zaman biz buna saygı duyarız.
Libya'ya gelecek olursak, Türkiye'nin niye Libya'da olduğu sorgulanıyor. Esasında şu anki hükümet, Fransa dahil 5 ülkeye davette bulundu BM kararı çerçevesinde. Hafter Trablus'a saldırdıktan sonra meşru hükümet birçok ülkeye yardım çağrısında bulundu, buna sadece Türkiye yanıt verdi. İspanya'nın başından bu yana siyasi çözümü desteklemesini olumlu buluyoruz. Biz de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. Trablus'ta bunun bir şehir savaşına dönmemesi bizim sayemizde oldu.
IRINI Operasyonu'na siz iyi niyetle bakabilirsiniz ama sahadaki uygulamalar tek taraflı. Hafter'i destekliyor ve UMH'yi cezalandırıyor. IRINI Operasyonu sadece bizim gıda ve malzeme götürdüğümüz gemileri arada yokluyor. Mısır'dan, Rusya'dan, Fransa'dan gelen uçak ve silahları denetleyebiliyor mu? Yine komşu sahil bölgesinden getirilen lejyonerleri denetleyebiliyor mu? IRINI operasyonunun hiçbir fonksiyonu yoktur, taraflıdır. Bu AB'nin bir girişimi diye körü körüne desteklemezsek o zaman Libya'ya daha fazla katkı sağlayabiliriz. Bu savaştan olumsuz etkilenen ülkelerden biri İtalya ve Malta olduğu gibi İspanya'dır.
İspanya ile ekonomik ilişkilerimizden memnunuz. Finans sektöründe de aramızda işbirliği var. Türkiye'deki projeleri İspanyol finans şirketlerini en uygun şartlarda desteklediğini biliyoruz."
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