AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Niamey'de, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile görüşmesinin ardından muhatabıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

"ASKERİ ÇÖZÜMÜ TERCİH EDENLER SAHADA YENİLGİYE UĞRADILAR"

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Libya'da tek çözüm yolunun, siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler. Başka çıkar yolu yok. Başka bir yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler."

"NİJER'İN KALKINMASINA TÜRKİYE OLARAK KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Nijer'de, Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edilmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'e, Türk firmalarına güvendiği ve projelerde verdiği destek için teşekkür ederek "Geleceğe yönelik, ulaştırma, enerji ve tarım alanlarında Nijer'in kalkınmasına Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Öncelikle kardeş Nijer'de bulunmaktan ve Mahamadou tarafından kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve en iyi dileklerini kendisine ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, geçmişte Erdoğan'ın Nijer'e ziyaretinin planlandığını fakat bunun gerçekleştirilemediğini hatırlatarak "Önümüzdeki süreçte, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Niamey'i ziyaret etmek istediğini de kendilerine ilettim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mahamadou ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkilerinin her alanda nasıl geliştirebileceğini görüşme imkanı bulduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Nijer'in geleceğe yönelik kalkınma planı ve büyük vizyonu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu çerçevede, özellikle Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Geleceğe yönelik, ulaştırma, enerji ve tarım alanlarında Nijer'in kalkınmasına Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Nijer ile askeri, gençlik ve spor alanlarında iş birliğine yönelik anlaşmaların imzalanacağını belirten Çavuşoğlu, "Diğer imzalanan anlaşmalarla beraber, ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirirken, bunların uygulamasıyla birlikte iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"LİBYA'DAKİ DURUMUN ETKİSİNİ NİJER DE HİSSEDİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüşmesinde, teröre karşı iş birliği konusunu da değerlendirdiklerini kaydederek "Nijer'in ve genel olarak Afrika'nın terörden nasıl etkilendiğini biz de görüyoruz ve terörle mücadelesinde Nijer'i en iyi anlayan ülke Türkiye'dir çünkü biz de yıllardır terörün değişik boyutlarıyla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahamadou ile görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bazı bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Libya'daki durumun etkisini, her alanda, her anlamda en çok komşu ülkeler, sahil bölgesindeki ülkeler ve Nijer hissediyor. Tüm bu konuları daha detaylı şekilde kardeşim (Nijer Dışişleri Bakanı) Kalla Ankourao ile biraz sonra görüşmeye devam edeceğiz."