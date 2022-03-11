Çavuşoğlu, Lavrov ile gündem olan o anı anlattı

Çavuşoğlu, Lavrov ile gündem olan o anı anlattı

HABERTURK.COM

Türkiye'nin ara buluculuğu ile dün Antalya'da gerçekleşen Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un poz verdikleri an gündem oldu.

İki bakanın fotoğraf çekimi için kameraların karşısında geçtikleri sırada Çavuşoğlu önde durduğu için Lavrov'un onu uyardığı iddia edilmişti.

Bakan Çavuşoğlu o anları Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya anlattı.

İki bakanın arasından bir gerginliğin yaşanmadığını, şakalaştıklarını dile getiren Zorlu, "Çizgilerin üzerinde noktalar varmış o noktaları birbirilerine göstermişler. Çavuşoğlu'nun durduğu çizgide sarı nokta varmış, Lavrov kendisine 'Seninki niye sarı?' diye sormuş. O yüzden gülmüşler, 'Şakalaştık bir problem yok' dedi." ifadelerini kullandı.