Çatlak dudakları geçirmenin 5 yolu! Acıyan çatlamış dudaklar için ne yapmak gerekir?

4. DUDAK BALMI KULLANIN

Çatlak dudaklarınızı tedavi etmek için kullandığınız reçetesiz merheme ya da dudak balmına dikkat edin. Çoğunun içinde dudaklarının geçici olarak daha iyi olmasını sağlayan ama aslında dudaklarınızı çok daha fazla kurutan ve dolayısıyla seni sürekli bunlardan sürmek zorunda bırakan maddeler vardır.