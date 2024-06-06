Çatlak dudakları geçirmenin 5 yolu! Acıyan çatlamış dudaklar için ne yapmak gerekir?
Mevsim geçişlerinde özellikle soğuk havaların ardından dudaklarda kuruluk meydana gelebilir. Kış aylarından kalan bu kuruluğu doğru yöntemlerle düzeltebilirsiniz. işte, dudak çatlaklarından kurtulmak için 5 yöntem!
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Dudaklarınız çatlamış ve acıyor mu? Endişelenmeyin, çatlak dudakları geçirmenin kolay yolları var. Sizin için acıyan çatlamış dudaklara yapabileceğiniz 5 etkili yöntemi derledik. İşte detaylar...
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1. BOL BOL SIVI ALIN
Günde 8-10 bardak su içmek idealdir. Vücudunuz susuz kaldığında bunu ilk gösteren dudaklarınız olur. Ne kadar su, o kadar iyi. Suyu tek seferde değil de gün boyu sürekli için. Bunun faydasını dudaklarında anında göremezsin!
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2. DUDAĞINIZI YEMEYİN
Dudaklarınız çatlayınca, dudaklarınızı sürekli yalama ya da yeme isteğine karşı koyun. Bu iki yaygın alışkanlık, durumu kötüleştirmekten başka işe yaramaz. Dudaklarınızı yalamak, geçici bir rahatlık sağlayabilir ama tükürük, buharlaşırken dudaklarını kurutur. Dudaklarınızın derisiyle oynamaksa kanamaya, enfeksiyona ya da uçuklara yol açabilir.
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3. PEELING
Herhangi bir merhem sürmeden önce, bir peeling yöntemi kullanarak ölü deriyi yok edin. Bu, taze deriyi ortaya çıkarır ve dudaklarının iyileşmeye başlamasına yardım eder. Dudaklarınızı çok sert ovuşturmayın; durumu kötüleştirebilir. Nazikçe masaj yapın.
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Tuz ya da şeker peeling’i kullanın. Tuz ya da şekeri dudaklarınıza sürün ve dairesel hareketlerle masaj yaparak ölü deriyi temizleyin (birazcık zeytinyağına eklediğiniz şekeri de peeling olarak kullanabilirsiniz). Dudaklarınız yumuşacık ve yenilenmiş olacaktır.
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4. DUDAK BALMI KULLANIN
Çatlak dudaklarınızı tedavi etmek için kullandığınız reçetesiz merheme ya da dudak balmına dikkat edin. Çoğunun içinde dudaklarının geçici olarak daha iyi olmasını sağlayan ama aslında dudaklarınızı çok daha fazla kurutan ve dolayısıyla seni sürekli bunlardan sürmek zorunda bırakan maddeler vardır.
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Balmumu, karite yağı, hindistan cevizi yağı, badem yağı ya da başka bir doğal nemlendirici içeren ve pek başka bir şey içermeyen bir dudak balmı arayın. İsmini bilmediğiniz upuzun bir içerik listesi olan dudak balmlarından almayın.
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5. YAĞ SÜRÜN
Ultra nemlendiricili bir dudak tedavisi için, dudaklarınıza birazcık yağ sürün. Bu, dudaklarınızı yumuşatıp nemlendirirken daha fazla zarar görmelerini de engeller. Kabuklu yemişlerin yağlarından ve tohum yağlarından yapılan doğal nemlendiriciler kullanabilirsiniz.
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Dudağınıza kullanabileceğiniz yağlar:
Hindistan cevizi yağı
Badem yağı
Jojoba yağı
Zeytinyağı
Kakao ya da karite yağı
Kuşburnu yağı
Kaynak: WikiHow
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