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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatıdan rastgele ateş açtı | Son dakika haberleri

        Çatıdan rastgele ateş açtı

        Bursa'da evinin çatısında sokağa rastgele ateş açan bir kişi "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 20:45 Güncelleme: 11.07.2024 - 20:45
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        Çatıdan rastgele ateş açtı
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        Bursa'da evinin çatısından tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından, evinin çatısından havaya defalarca ateş eden H.Enin "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan yakalandığını belirtti.

        Demirtaş, zanlının Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını belirterek, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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