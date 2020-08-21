Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 20 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de ekrana geldi. Yeni bölümde Ateş ile Ayşen arasında aşk diziye damga vurdu. Ateş resmen aşkını itiraf etti. Ayşen'i sürpriz bir şekilde öpünce Ayşen olayın şokunu uzun süre atlamadı. Şimdi merak ise Çatı Katı Aşk 8. yeni bölümde. Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşamaya devam ediyor. Ona bağlanmamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Kendisi de Ateş'e olan duygularının farkındadır; ama, güvenemediği Ateş'ten uzak durmaya da kararlıdır. Ateş ise Ayşen'e, öpmesinin nedenini kendisine olan aşkı olduğunu söylüyor. Peşinden bir dakika ayrılmayan Ateş, aşkını Ayşen'e ispatlamaya çalışıyor.

Yasemin-Demir cephesinde ise, durumlar biraz karışık. Demir'in etrafında dört dönen Sevda, Yasemin'i yıldırmayı başarıyor. Yasemin, Demir için savaşamayacağını anlayınca gitmeye karar veriyor. Onu Demir'in "Gitme" demesi umudunu tekrar yeşertiyor.

ÇATI KATI AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.