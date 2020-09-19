Çatı Katı Aşk son bölümünde neler oldu? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Çatı Katı Aşk 11. son bölümünde, Süheyla, Yasemin ve Demir'i çok samimi bir şekilde görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Peki, Çatı Katı Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇATI KATI AŞK 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Süheyla, tuvaleti aradığı sırada kendisine büyük şok yaşatan görüntüyle karşı karşıya kalır. Yasemin ve Demir, fazla samimi bir şekilde birbirlerine yakındırlar. Arkadan öpüşüyormuş gibi görünen olay Süheyla'yı şoke eder. Süheyla'nın kendilerine şaşkın bakışlarla baktığını gören Yasemin, can havliyle aklına gelen ilk kurtarma hamlesini yaparak Demir'i uyarır. Demir önce anlamaz; sonra, ablası Süheyla'nın kendilerine baktığını görür.