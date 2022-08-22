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Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, geçtiğimiz hafta sonu 3 gün süren bir düğün ile evlilik yeminlerini tekrarladı. Çiftin düğününe, Affleck'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Casey'in katılmaması dikkat çekti

22.08.2022 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (50), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz hafta sonu da 3 gün süren bir düğün ile mutluluklarını aile fertleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı.

  • MUTLULUKLARINA ÇOCUKLARI DA DAHİL OLDU

    Lopez ve Affleck, ünlü aktörün Georgia'daki 9 milyon dolar değerindeki malikanesinde bir düğün gerçekleştirdi.

    Bir ay önceki evlilik yeminlerini tekrarlayan çiftin düğününde konuklar, beyaz kıyafet giydi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, düğün alanına yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde yürüdü. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etti. 

  • EN YAKINI ONU DÜĞÜNÜNDE YALNIZ BIRAKTI

    Ancak düğünde Affleck'in ailesinden çok büyük bir eksik vardı. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Casey Affleck, çiftin bu özel gününde yer almadı.  

  • "YAPACAK BAŞKA İŞLERİM VAR"

    Casey Affleck'in, ağabeyinin düğün gününde Los Angeles'ta birkaç farklı noktada sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte görüldüğü ABD basınına yansıdı.

    47 yaşındaki aktör, düğüne gitmeyeceğini belirtip, "yapacak başka işlerinin olduğunu" söyledi. 

  • "İYİ ŞEYLER İÇİN BEKLEMEYE DEĞER!"

    Casey Affleck, daha sonra şaşırtan bir hamlede bulundu. Sosyal medya hesabından ağabeyi ve eşi Jennifer Lopez'i tebrik ettiğini ifade eden bir mesaj yayınladı. Ünlü aktör, "İyi şeyler için beklemeye değer!" cümlesiyle başlayan paylaşımında Lopez'e "Aileye hoş geldin." diye yazdı. Casey Affleck, sonra da Jennifer Lopez'e "Jen, sen bir mücevhersin. Seni çok seviyoruz." sözleriyle seslendi.

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