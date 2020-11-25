Organize gıda perakendecilik markası Carrefoursa, belirlediği kriterlere uyan girişimcileri bünyesine katmak amacıyla 'Süper' ve 'Mini' formatlarında franchise vermeye başladığını bildirdi.
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikâyesini yazmak isteyen girişimciler için başlattığı franchise sisteminin detaylarını, yeni bayileri ve bayi adaylarıyla birlikte Bayim Olur Musun Fuarı’nda açıkladı.
'GİRİŞİMCİLERİ DAHİL ETMEK İSTİYORUZ'
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Ülkemizin değerli girişimcilerini, zincirimize dahil etmek amacıyla büyük bir adım attık. Farklı market formatlarımızla her gün ortalama 500 bin kişinin alışveriş ihtiyacını karşılıyoruz. Reyonlarımızda yer alan 60 bin çeşit ürünle ülkemizin en büyük satınalma güçlerin birisi olarak yıllardır yüzlerce tedarikçimizle kol kola, ülkemize katma değer sağlama adına bu yolda birlikte yürüyoruz. Sahip olduğumuz 500’den fazla öz markalı ürünle bir yandan ürün ve fiyat nezdinde alternatif sunarken diğer yandan da ülkemizin her kesimine hitap eden bir vizyona sahibiz. Tüm bu öğeler ışığında franchise sistemini başlattık" dedi.
'EN AZ 1 YILLIK ŞİRKET SAHİPLERİ BAŞVURABİLİYOR'
Nisan ayından bu yana franchise başvuruları almaya başladıklarını belirten Kartallıoğlu, "Öncelikle motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan-kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız. Bu kriterleri sağlayan adaylarımızdan tercihen şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, Mini formatımız için 100-280 metrekare ve Süper formatımız için de 280-600 metrekare arası alanı olan ve belirli finansal kriterleri karşılayan en az 1 yıllık şirket sahiplerini başvuru yapmaya çağırıyoruz. Bugün için 15 market faaliyet gösteriyor" diye konuştu.
Verilen bilgiye göre, Carrefoursa, franchise sistemini Anadolu’da yaygınlaştırarak bayi sayısını bir yıl içinde 100’e ulaştırmayı hedefliyor.
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