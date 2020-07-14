CarrefourSA, Sabancı Holding ve Carrefour şirketlerinin ortaklığıyla oluşmuş bir market zinciridir. İlk şubesi 22 Kasım 1993 tarihinde İstanbul-İçerenköy’de açılmıştır. 2005 yılında Gima ve Endi’yi bünyesine katmıştır. CarrefourSA saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusu alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte CarrefourSA çalışma saatleri

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefour çalışma saatleri 10:00-22:00’dır. Carrefoursa çalışma saatleri Türkiye’nin her bölgesinde aynıdır. Carrefoursa market zinciri hafta içi ve hafta sonu hizmet verebilmektedir. Carrefoursa esnek çalışma saatleri ile müşterilerine sınırsız imkanlar sunar.

CARREFOURSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye’de bulunan Carrefour marketleri sabah 10:00 saatlerinde açılırlar. Sistem açılışı ise 10:30 olarak belirlenmiştir. Carrefour marketlerin kapıları 22:00 saatlerinde kapatılır. Kapıların kapanmasından 30 dakika sonrasında sistem kapatılır.

Carrefoursa kapanış saati hafta içi 22:00’dır. Carrefoursa kapanış saatleri esnetilemez. Türkiye’nin her bölgesinde Carrefour çalışma saatleri aynıdır.

CARREFOURSA HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa Türkiye geneli çalışma saatleri;

Sabah açılış: 10:00

Akşam Kapanış: 22:00

Carredfour Hafta içi ve hafta sonu açıktır.