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        Haberler Gündem İstanbul Çarptı, çaldı, kaza yaptı! - Güncel haberler

        Çarptı, çaldı, kaza yaptı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da filmlere sahne olacak bir olay yaşandı. Hırsızlar kızımı arayacağım diye telefonu çaldı. Çalan hırsızlar kaza yapınca mağdur kişi telefonunu geri aldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:19
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        Çarptı, çaldı, kaza yaptı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul'da filmlere sahne olacak bir olay yaşandı.

        Hırsızlar kızımı arayacağım diye telefonu çaldı.

        Çalan hırsızlar kaza yapınca mağdur kişi telefonunu geri aldı.

        O anlar kameraya anbean yansıdı.

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