Uluslararası dizi sektörünün en prestijli ve kapsamlı ödüllerinden biri olarak gösterilen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde en iyi dizi kategorisinde 19 ülkeden 45 finalistle birlikte yarışan Çarpışma’nın ödülü 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi.

Çarpışma’nın ödülünü, dizide canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Alperen Duymaz aldı. Tören için için Seul’e giden Alperen Duymaz ödülünü alırken yaptığı konuşmasında, 'Bu ödülü Ay Yapım ve tüm Çarpışma ekibi adına alıyorum. Çok teşekkürler' diyerek duygularını dile getirdi.