Dizinin başladığı ilk günden itibaren oyunculuklarıyla adından söz ettiren ikilinin sahnesi, kardeşlik duygusunu derinden hissettirdi. Adalı, karşısına aldığı Kerem ile abi edasında konuşurken, Kerem’e karşı geçmişte hata yaptığını kabul ediyor. Artık özgür olan Kerem’in arkasında olduğunu hissettiren Adalı, “Bu ev senin artık!” sözleriyle Kerem’e evine açarken; Kerem’in “Ailem yok abi de aslan gibi bir abim var!” sözleriyle duygulanıyor.