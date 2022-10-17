Araçla çarpıp kaçtı! Vatandaş yakaladı!

İstanbul Küçükçekmece'deki Gültepe Mahallesi D-100 Karayolu Yanyol Caddesi'nde 9 Ekim Pazar günü saat 18.15 sıralarında yolun karşına geçmek isteyen Semih İlhan'a otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ DURMADI YOLUNA DEVAM ETTİ
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan İlhan ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmadan yoluna devam etti.
YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen İlhan'ın kardeşi ve arkadaşları gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri ağır yaralı Semih İlhan'ı ambulansa hastaneye kaldırdı.
VATANDAŞLAR TAKİP EDİP YAKALADI
Kaçan otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından motosiklet ve araçla takip edilerek yakalandı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.
KAÇAN SÜRÜ: PANİK YAPTIM, KUSURA BAKMAYIN
Sürücüyü yakalayan kişilerden biri, "Kaza sonrası arkadaşlar motosikletle kaçan sürücünün peşinden gitti. Biz de ileride önünü kestik, yakaladık. Bize 'Panik yaptım, kusura bakmayın' dedi" diye konuştu.
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