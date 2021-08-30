Çok nadir görülüyor! "Alev hortumu!"

DHA

ABD´nin California eyaletinde devam eden yangınlarda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda "Alev Hortumu" oluştu.

1.7 MİLYON DÖNÜM ALAN YANDI

DHA'da yer alan habere göre şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı.

BÖLGEDE YENİ YANGINLAR BAŞLADI

Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.