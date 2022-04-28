Geçen hafta sonu Imola'da, Ferrari'nin kendi evinde Sainz, Cuma günü sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından ana yarışta iyi bir sonuç elde etmeye odaklanmıştı. Motorsport'ta yer alan habere göre işler bir kez daha istediği gibi gitmedi, daha ilk turun ilk sektörü sonlanmadan Ricciardo'nun teması sonrası spin atarak kendini çakıl havuzunda bulan Sainz, çakıl havuzundan çıkamayarak yarışa veda etti.

Bu Sainz'ın arka arkaya ikinci puansız yarışı olurken, son sıraya düşen Ricciardo ise yarışın kalan kısmını bir fırsat bekleyerek arka sıralarda geçirdi ve damalı bayrağa ancak 18. sırada gelebildi.

Ricciardo yarış biter bitmez ilk iş Ferrari garajına giderek Sainz'dan özür dilerken, Ricciardo'nun bu jesti İspanyol pilot tarafından oldukça iyi karşılandı.

Sainz, "Daniel'in zorlu bir mücadele verdiğini görebileceğiniz bir yarıştan hemen sonra yaptığı ilk şeyin Ferrari garajına gelip benden özür dilemesi, onun nasıl bir atlet, nasıl bir sportmen olduğu hakkında çok şey söylüyor."

"Tüm mekanikerler de o sırada garajdaydı ve hepimiz yaptığı bu jest için ona teşekkür ettik. Dolayısıyla Daniel'e karşı kötü bir hisse sahip değiliz."

"Bu herkesin başına gelebilirdi. Ama ne yazık ki, Melbourne'daki olayın henüz bir yarış sonrasında, benim başıma geldi. Yani evet, durum böyle. Kazanın gizemli herhangi bir yanı yok. Araç üstü görüntülere bakarsanız her şey herkes için oldukça açık." dedi.