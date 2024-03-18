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        Haberler Spor Tenis Carlos Alcaraz, Indian Wells tenis turnuvasında şampiyon oldu - Tenis Haberleri

        Carlos Alcaraz, Indian Wells tenis turnuvasında şampiyon oldu

        Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i yenerek şampiyonluğa uzandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:20
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        Indian Wells'de şampiyon Alcaraz!
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        Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, İspanyol raket Alcaraz ile Rus tenisçi Medvedev karşılaştı.

        Finalde Alcaraz, Medvedev'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İspanyol tenisçi, geçen yıl Wimbledon'dan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

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