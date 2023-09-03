'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu şimdi ne yapıyor?

"HAYVANLARLA İLGİLİ PROGRAMLAR YAPTIM"

Mine Çağlar Kondu, 'Teklif gelse yeniden ekranlara dönmek ister misiniz?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Zannetmiyorum. Çünkü öyle bir vaktim yok. Oyunculuk olarak değil ama hayvanlarla ilgili bir projede yer almak isterim. Nitekim de geçtiğimiz yıllarda SHOW TV'de ve TRT'de hayvanlarla ilgili projelerde bulundum. Yani hayvanlarla ilgili yeniden bir program yapmak isterim.