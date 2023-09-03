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        Haberler Röportajlar 'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

        'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu şimdi ne yapıyor?

        1998 ve 1999 yıllarında yayınlanan 'Çarli'de 'Cilvenaz' karakterini canlandıran Mine Çağlar Kondu'nun uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayatı var. Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendine bambaşka bir kariyer çizen Kondu, değişen hayatını anlattı

        Aytekin Teker
        ateker@haberturk.com
        Giriş: 03.09.2023 - 00:03 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:03
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        • 1

          1990'lı yılların sonu ve 2000'lerin ilk dönemlerinde sitcom, yani durum komedisi dizilerinin büyük çıkış yaptığı dönemlerdi. Bu dizilerden biri de absürt komedisiyle 'Çarli'ydi.

        • 2

          Türk televizyonlarında bir hayvanın hem başrol oynadığı, hem de diziye adını verdiği bu dizi, unutulmaz yapımlardan biri haline geldi. Dizide Ercan Diler'in hayat verdiği 'Talat Sanal'a ABD'de vefat eden amcası (Recep Albert) tarafından emanet edilen maymun Çarli'nin Türkiye'deki hikâyesi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti.

        • 3

          Dizinin bazı isimleri ekranlardan uzaklaştı ve oyunculuk kariyerini noktaladı. Onlardan biri de 'Cilvenaz'ı canlandıran Mine Çağlar Kondu. Şimdilerde veteriner hekimlik yapan oyuncu, ekran yolculuğunu ve 'Çarli'yi ve değişen hayatını anlattı.

        • 4

          Mine Çağlar Kondu, oyunculuk hikâyesini şöyle anlattı: Bir ajansa kayıtlıydım ve modellikle reklam oyunculuğu yapıyordum. 18 yaşında modelliğe başladım. Gazetede ünlü bir markanın 'yeni yüzler arıyoruz' diye ilanını görmüştüm. Arkadaşlarımın da ısrarının etkisiyle başvurdum. Markanın o yılki modellerinden biri olarak seçildim. Dizi oyunculuğu gibi planım yoktu aslında.

        • 5

          YAPIMCI ONU SPOR SALONUNDA GÖRMÜŞ

          İlk oyunculuk deneyimim olan 'Çarli'nin yapımcısı Burçin Özdemir beni spor salonunda gördü. Tanıştıktan sonra beni görüşmeye çağırdı ve böylece 'Çarli'deki 'Cilvenaz' rolüyle oyunculuğa başlamış oldum. Ardından 'Sıcak Saatler', 'Ayşecik' ve 'Mavi Düşler' gibi başka dizilerde de rol aldım.

        • 6

          Mine Çağlar Kondu 'Çarli' dizisinin getirdiği şöhret sonrasında insanların kendisine karşı tutumundan hoşnut olmadığını söyledi: Bir taraftan normal öğrenci gibi okula gitmek istiyorsunuz, bir taraftan da ünlüsünüz. Biraz rahatsız ediciydi aslında. Sınav gününde salkım saçak saçlarla okula gittiğimde arkamda konuştuklarını duyuyordum bazen; 'Makyajsız bir şeye benzemiyor' diye... (Gülüyor) Setten çıkıp makyajımı silmeden direk okula gittiğimde de bu kez de 'boya küpüne düşmüş' derlerdi. Ne yapsan insanları memnun edemiyorsun. O yüzden üniversite devam ederken oyunculuk yapmamdan çok memnum olmamıştım.

        • 7

          Mina Çağlar Kondu, "Çarli, çok sevilen bir hayvandı. Muz sponsoru bile vardı, çok iyi bakılıyordu. O dönemlerde evinde çok evcil hayvan besleyen yoktu. Çarli, evcil bir hayvan olmasa da bu diziyle birçok insana hayvan sevgisini aşıladı. İnsanlara evde bir hayvanla yaşamanın güzellğini gösterdi" şeklinde sözlerini sürdürdü. Kondu ayrıca, "Çarli şu an nerede hiçbir fikrim yok açıkçası" dedi.

        • 8

          OYUNCULUĞU DEĞİL, VETERİNERLİĞİ SEÇTİ

          Oyunculuk yaparken bir yandan da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Mine Çağlar Kondu, hem oyunculuğu hem de eğitimi birlikte yürütmekte zorlanmış. Bu yüzden de oyunculuğu bırakmış.

        • 9

          Mine Çağlar Kondu, "Oyunculuktan uzaklaşmamın nedeni üniversiteydi. Çünkü eğitimi çok zordu. Bir yandan tıp okuyorsunuz, bir yandan da farklı bir hayvanların anatomisini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla 4. sınıfın sonlarında zorlanmaya başladım 'ikisi olmayacak' dedim. Tercih yapmak zorundaydım. Mesleğimi de çok isteyerek seçmiştim. O yüzden de oyunculuğu bıraktım" dedi.

        • 10

          "OYUNCUYUM DEMEK, GERÇEK OYUNCULARA AYIP OLUR"

          Oyuncu olmak gibi bir planı olmadığını söyleyen Mine Çağlar Kondu, "Zaten 'oyuncuyum' desem, gerçek oyunculara ayıp olur. Ciddi bir oyunculuk eğitimi almadım, daha çok farklı görüntümden dolayı bu projelere dahil olduğumu düşünüyorum. Yoksa üstün oyunculuk yeteneklerimin olduğumu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de kendi bildiğim mesleği yapmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

        • 11

          Oyunculuğu bıraktığım için pişman olmadığını da sözlerine ekleyen Kondu, "Mesleğimi inanılmaz seviyorum çünkü" dedi.

          Setlerden günümüze gelen bir dostluğu olmadığını belirten Mine Çağlar Kondu, "Eskiden birlikte olduğumuz oyuncu arkadaşlarla denk gelip görüşüyoruz ama özellikle düzenli görüştüğüm hiç kimse yok maalesef" diye konuştu.

        • 12

          "HAYVANLARLA İLGİLİ PROGRAMLAR YAPTIM"

          Mine Çağlar Kondu, 'Teklif gelse yeniden ekranlara dönmek ister misiniz?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Zannetmiyorum. Çünkü öyle bir vaktim yok. Oyunculuk olarak değil ama hayvanlarla ilgili bir projede yer almak isterim. Nitekim de geçtiğimiz yıllarda SHOW TV'de ve TRT'de hayvanlarla ilgili projelerde bulundum. Yani hayvanlarla ilgili yeniden bir program yapmak isterim.

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