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Caretta caretta 'Tuba' 8 milyon izlendi

Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', 42 ayda 20 bin kilometre yol katetti. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita 8 milyon izlenme aldı

Giriş: 21.03.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Caretta caretta 'Tuba' 8 milyon izlendi
Caretta caretta 'Tuba' 8 milyon izlendi
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DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

DHA'nın haberine göre bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor.

CİNSİ: İRİBAŞ

2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

8 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Geçen sürede 'Tuba', 20 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. DEKAMER'de 'Tuba'nın rotasını gösteren 'Tuba Nerede? başlıklı harita ise 8 milyon görüntülenme aldı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Tuba'nın hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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