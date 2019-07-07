taksiciler için alarm butonu

07 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de sadece sarı taksiler aracılığı ile hizmet veren Careem, Türkiye pazarına verdiği önem doğrultusunda hizmetlerine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Önceki aylarda müşteriler için 'numara gizleme' yöntemiyle taksi çağırma seçeneği sunarak gizlilik ve güvenliği artıran şirket, şimdi de kaptanların güvenliğine yönelik önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre taksi kaptanları artık kaza veya olağanüstü durumlarda uygulama üzerinden tek bir tuşa basarak hızla yardım isteyebilecek. Uygulama sayesinde kaptanların can ve mal güvenlikleri önemli oranda sağlanmış olacak. Alarm düğmesi yolculuklar sırasında kaptanın uygulamasında görülebilecek. Şirketten yapılan açıklamada aşırı yığılmaya sebep olmamak açısından kaptanların düğmeyi gereksiz yere kullanmamaları hatırlatılırken, Careem Acil Durum Tuşunun 155 Polis İmdat hattına bağlı olduğu belirtildi.
Careem geçtiğimiz günlerde de hem kaptanlar hem de müşterilere yönelik olarak yolculuk sigortası uygulaması başlatmıştı.
"TÜRKİYE'DEKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"
Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, Türkiye pazarının kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, yeni güvenlik uygulamaları ve hizmetlerle varlıklarını güçlendirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Turkuaz taksilerle yaptıkları anlaşmayı da anımsatan Manna, "Yerel inovasyonlar yaparak bölgedeki en büyük zorlukları fırsatlara dönüştürüyoruz. En yeni güvenlik mekanizmamız alarm düğmesini devreye alarak müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimlerin, kaptanlarımıza da kendilerini en iyi şekilde destekleyen çalışma ortamlarının sunulmasına yardımcı oluyoruz. Şu anda platformumuzda bulunan taksilerle birlikte işlerimizin büyüdüğünü ve müşterilerimizin Türkiye’deki yeni girişimimizden yararlandığını görmek bize heyecan veriyor. Gelecek yıllarda tam zamanlı ve yarım zamanlı istihdam olanakları ile birçok kişinin Careem Ailesine katılmalarını destekleyecek ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacağız." dedi. Careem bölgede 14 ülke ve 120’den fazla şehirde 33 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.
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