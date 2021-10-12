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Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı! - Magazin haberleri

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı!

Son dönemin en gözde rap yıldızlarından biri olan Cardi B., doğum gününü Los Angeles'taki lüks bir gece kulübünde kutladı. Yeni yaşını gösterişli bir şekilde karşılayan Cardi B., partide ünlü isimleri ağırladı

12.10.2021 - 17:47 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki iddialı kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B., 29 yaşına gösterişli bir şekilde girdi.

    Gerçek adı "Belcalis Marlenis Almánzar" olan Cardi B., Los Angeles'ın gözde gece kulüplerinden birinde düzenlenen partiye ev sahipliği yaptı.

  • PARTİDE YALIN AYAK!

    Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren rapçi, ünlü konuklarını ağırladı. Cardi B., doğum gününü kutlamak için yine iddialı bir görünüm tercih etti.

    Doğumdan sonra yağ aldırdığı yönündeki dedikoduları yalanlayan şarkıcı, bu kez gece için fiziksel özelliklerini gözlerden saklamayan bir kıyafet seçti. Cardi B.'nin yalın ayak oluşu da gözlerden kaçmadı.

  • GECEYE ÜNLÜ AKINI

    Partiye katılan konukların da giyim konusunda Cardi B. ile yarışacak kadar iddialı seçimler yaptığı görüldü. 25 yaşındaki Amerikalı YouTuber Nikita Dragun, gecenin konukları arasında yer aldı.

  • 'Bedensel olumlama' akımının öncülerinden olan Kanadalı model Winnie Harlow, renkli kıyafetiyle dikkat çekti.

  • ABD'li reality show yıldızı Larsa Pippen, gecede transparan tercihi ile adından söz ettirdi. 

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