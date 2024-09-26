Cardi B üçüncü çocuğunun doğumundan 18 gün sonra kameralar karşısında

30 dakikalık egzersiz yaptığını söyleyen Cardi B, sadece kardiyo çalıştığını, ağırlık kaldırmadığını ve bir sonraki haftaya kadar da kaldırmayacağını belirtmişti. Grammy ödüllü şarkıcı, bu haftadan itibaren spor eğitmeni eşliğinde çalışmaya başlayacağını da söylemişti.

Cardi B, spor salonu videosunda; "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hâlâ yatakta dinleniyordum" açıklamasını yapmıştı.