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        Haberler Dünyadan Cardi B üçüncü çocuğunun doğumundan 18 gün sonra kameralar karşısında - magazin haberleri

        Cardi B üçüncü çocuğunun doğumundan 18 gün sonra kameralar karşısında

        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sadece 8 gün sonra spor salonuna koşan Cardi B, doğumun 18'inci gününde ise Paris Moda Haftası'nda kameraların karşısına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:26
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        • 1

          Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, önceki gün Paris Moda Haftası'nda kameraların karşısına çıktı.

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          31 yaşındaki ABD'li şarkıcının ışıltılı kıyafet içinde kameralara poz verdiği gün, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesinin üzerinden sadece 18 gün geçmişti.

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          Boşanma aşamasında olduğu eşi Offset'ten üçüncü çocuğunu 7 Eylül'de dünyaya getiren Cardi B'nin ayrıca 6 yaşında Kulture adında bir kızı ve 3 yaşında Wave adında bir oğlu bulunuyor.

        • 4

          Doğumdan kısa süre sonra ayağa kalkan ve normal hayatına devam eden Cardi B, Paris Moda Haftası'nda aynı günde iki defileye katıldı.

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          Eşi Offset'e boşanma davası açtığını açıklamasından hemen sonra üçüncü bebeğini beklediğini duyuran rapçi, doğumun ardından spor yapmaya başladığını geçen hafta sosyal medya takipçileriyle paylaşmıştı.

        • 6

          30 dakikalık egzersiz yaptığını söyleyen Cardi B, sadece kardiyo çalıştığını, ağırlık kaldırmadığını ve bir sonraki haftaya kadar da kaldırmayacağını belirtmişti. Grammy ödüllü şarkıcı, bu haftadan itibaren spor eğitmeni eşliğinde çalışmaya başlayacağını da söylemişti.

          Cardi B, spor salonu videosunda; "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hâlâ yatakta dinleniyordum" açıklamasını yapmıştı.

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          Cardi B, üçüncü çocuğunun doğum haberini, 13 Eylül'de vermişti. Hastane odasından fotoğraflar paylaşan ünlü şarkıcının yanında boşanma aşamasında olduğu eşi Offset de vardı.

        • 8

          Cardi B, ağustosun başında, 6 yıllık evliliğin ardından 32 yaşındaki eşi Offset'e boşanma davası açtığını, bir gün sonra da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Şarkıcı, büyüyen karnını gösterdiği fotoğrafını, "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç ​​gelir" notuyla paylaşmıştı.

        • 9

          Cardi B, Offset ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Eylül 2017'de evlenen çift, Offset'in sadakatsizlik iddiaları yüzünden sık sık ayrılıp barıştı. 2018'de ayrıldıklarını duyurdular; ancak daha sonra yeniden bir araya geldiler. Cardi B, Eylül 2020'de boşanma davası açtı ama sonrasında bu kararı geri aldı.

        • 10

          Cardi B, Aralık 2023'te ayrıldıklarını açıkladı. Ancak ardından, mayıs ayında Offset, verdiği bir röportajda Cardi B ile ilişkilerinin yolunda gittiğini belirtti.

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