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        Haberler Ekonomi Otomobil Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

        Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın 18'inci bölümünde, Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:56
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        OtoSpor 18'inci bölümü ile ekrana geldi
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve ikinci el araç pazarındaki son durumu değerlendirdi.

        HT Spor'dan Gizem Direk ise, motorsporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'deki en son gelişmeleri aktardı.

        Programın test köşesinde ise bu hafta Koreli otomobil üreticisi Kia'nın yüzde 100 elektrikli modellerinden EV6 yer aldı.

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