Canva, Duoliongo, Snapchat, Zoom: Çok sayıda uygulama eş zamanlı çöktü

Amazon Web Services altyapısı kullanan birçok uygulama eş zamanlı olarak bugün içerisinde kesintiler yaşadı.

Kesinti, bulut tabanlı hizmetler için Amazon Web Services (AWS) kullanan internet servislerini etkiliyor.

Amazon, sorunun yerini tespit ettiğini ve "düzelme işaretlerinin görülmeye başladığını" söylüyor.

Dünya genelinde internet kesintilerini takip eden Downdetector'ın sahibi Oakla, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren dört milyon kesinti bildirimi aldıklarını söyledi.

Buna göre dünya çapında her gün ortalama 1,8 milyon kesinti bildiriliyor.

Oakla, 500'den fazla şirketle ilgili bildirim aldıklarını ekliyor.

Downdetector'a göre sadece İngiltere'de kesintinin başladığı iki saatte 400 binden fazla bildirim yapıldı. AMAZON WEB SERVİCES NEDİR? Amazon Web Services (AWS) teknoloji devi Amazon'un bulut bilişim birimi. Servis büyük şirketlere ait milyonlarca internet sitesi ve platformu tarafından kullanılıyor. Telefonunuzdaki uygulamaların birçoğu AWS veri merkezlerinde çalıştırılıyor. AWS, olası sorunları paylaştığı hizmet durumu sayfasında "taleplere yanıt vermede belirgin hata oranları" olduğunu doğruladığını söylüyor. Sorunun kaynaklarından birinin US-EAST-1 (ABD Doğu -1) bölgesindeki olduğu belirtiliyor. SORUN NEDEN KAYNAKLANIYOR? Amazon konuyla ilgili açıklamasında sorunun US-EAST-1 bölgesinde DynamoDB API'ının DNS çözümlemesiyle ilgili olduğunu düşündüklerini söyledi.

DNS, İngilizce Domain Name System'in (Alan Adı Sistemi) kısaltması ve internetin telefon rehberi olarak tanımlanıyor. İnternet sitelerinin isimlerini IP adresleri olarak adlandırılan sayılara tercüme ederek bilgisayarlar arası iletişimi sağlıyor. Bu sistem internet kullanımında temel işlevlerden biri. Sorun yaşandığında internet tarayıcıları istenen içeriğin yerini bulamıyor. HANGİ UYGULAMALAR ETKİLENDİ? Kesintinin henüz net olarak kaç uygulamayı ve internet sitesini etkilediğini söylemek mümkün değil. Ancak Downdetector'a göre liste epey uzun: Snapchat

Zoom

Roblox

Clash Royale

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

IMDB

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

PokemonGo

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League…