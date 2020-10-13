Cantik Pide nasıl yapılır? Cantik Pide tarifi merak konusu oldu. Bursa yöresine ait kıymalı pide çeşidinden biri olan Cantik Pide hafta sonu kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden...
CANTİK PİDE NASIL YAPILIR?
Hamuru İçin:
2 su bardağısu(ılık)
1 çay bardağısüt
1 paketinstant maya (10 gram)
1 tatl kaşığıtoz şeker
1 yemek kaşığı (silme)tuz (azaltıp arttırılabilir)
1/2 çay bardağısıvı yağ
1 adetyumurta beyazı
5 su bardağı un
Hamuru Toparlamak İçin:
4 yemek kaşığıun
Kıymalı Harcı İçin:
300 gramkıyma
2 adetkuru soğan(küp doğranmış)
1 adetkapya biber(küçük küpler halinde doğranmış)
6 adetyeşil köy biberi(ince doğranmış)
2 adetdomates(küp doğranmış)
1/4 demetmaydanoz(ince kıyılmış)
1 tatlı kaşığıkarabiber
1/2 yemek kaşığıkuru kekik
1 çay kaşığıkimyon
1 yemek kaşığıtereyağı
Kenarları İçin:
1 adetyumurta sarısı
CANTİK PİDE TARİFİ
Bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü karıştırın. Karışımın üzerini kapatıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin.
5 dakika beklettikten sonra, üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ilave edip karıştırın.
Ayrı bir geniş kaba unu ortası havuz olacak şekilde açın. Sıvı karışımı üzerine ekleyin ve yoğurun.
Homojen bir karışım haline gelen hamurun üzerini streç ile kapatın ve mayalanması için 45 dakika bekleyin.
Kıymalı harcın tüm malzemesini bir kapta karıştırın.
Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayın.
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine birbirlerine yapışmayacak uzaklıkta dizin.
Elinizi yağlayın ve her bezeyi kenarları yüksek kalacak şekilde parmaklarınızla açın.
Kıymalı harcı hamurların ortasına koyun ve dağıtın.
Bir fırça yardımıyla yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve servis edin.
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