Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Oğlunun uyuduğunu söyleyen Tosun, "Yeni çektiğimiz bir proje vardı. Onu bekliyoruz." dedi.