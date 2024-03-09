Cansız mankeni sevdi! Kucaklayıp kaçırdı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın, bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 09.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:15
Bursa'da edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.
CANSIZ MANKEN DİKKATİNİ ÇEKTİ
İHA'da yer alan habere göre kimliği belirsiz bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi.
İŞYERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Mankeni dakikalarca seven vatandaş, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü.
İşyeri sahibi ise bu duruma tepki bile göstermezken, şikayetçi de olmadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ