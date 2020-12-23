22 gündür aranıyordu! Kahreden haber!

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Çatalelma köyünde, bir süredir yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'a ulaşamayan çocukları kaybolduğunu anlayıp ekiplere bilgi verdi. Durum üzerine ekipler çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ÖZEL EKİPLER TARAFINDAN ARANDI

İHA'da yer alan habere göre arama çalışmalarına Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekibi (JAK) ve İstanbul Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

KÖYDEN 3 KM UZAKTA BULUNDU

İz takip ve kadavra köpekleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Yıldırım'ın cansız bedeni 22 gün sonra yaşadığı köyden 3 kilometre uzaklıktaki Karadayı köyünde bir arazide bulundu.

Yıldırım, otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.