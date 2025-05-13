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        Haberler Magazin Cannes’da çıplaklık yasağına uydular - Magazin haberler

        Cannes’da çıplaklık yasağına uydular

        Kırmızı halıdaki cesur kıyafetlerin festivali gölgede bırakmaya başlaması üzerine 78. Cannes Film Festivali öncesi yeni kurallar getirildi. Açılış töreninde ünlü isimler, yasağa uygun seçimleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 21:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:11
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        Yasağa uydular
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        Son yıllarda kırmızı halıdaki cesur kıyafetler ve markaların festivalle eş zamanlı etkinlikleri, Cannes Film Festivali’nin önüne geçmeye başlamıştı. Bu nedenle festival komitesi, 78. Cannes Film Festivali öncesi önlem aldı ve katılımcılara, "Kırmızı halı ve festival alanlarında çıplaklık yasaktır" uyarısı yaptı. Bugün gerçekleşen 78. Cannes Film Festivali'nin Açılış Töreni'ne pek çok ünlü isim katıldı. Kırmızı halıya çıkan ünlüler, getirilen yasağa uygun şekilde giyinerek şıklıklarıyla dikkat çekti.

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        Bella Hadid

        Heidi Klum

        Irina Shayk

        Julia Garner

        Alice Abdel Aziz

        Eva Longoria

        Dünyaca ünlü modeller Heidi Klum ve Bella Hadid, geçmiş yıllarda Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısındaki görüntüleri ise şu şekilde;

        Heidi Klum

        Bella Hadid

        Açık saçık kıyafet yasağı
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        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #78. Cannes Film Festivali
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