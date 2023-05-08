FESTİVALDE JÜRİ ÜYELERİ

Altın Palmiye’yi iki kez kazanan İsveçli yönetmen Ruben Östlund festivalin jüri başkanlığını yapacak. Ruben Östlund, Cannes tarihinde Francis Ford Coppola ve Emir Kusturica’nın ardından iki Altın Palmiye ödülüne sahip olup jüri başkanlığı yapan üçüncü isim oldu.

Jüri koltuğunda oturacak diğer isimler ise şunlar:

ABD’li oyuncu Paul Dano, Faslı yönetmen ve oyuncu Maryam Touzani, Fransız yönetmen Julia Ducournau, Fransız oyuncu Denis Ménochet, Afgan yazar ve yönetmen Atiq Rahimi, Britanya-Zambiyalı yönetmen ve senarist Rungano Nyoni, Arjantinli yönetmen ve senarist Damián Szifrón ve ABD’li oyuncu Brie Larson.