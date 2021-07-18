Cannes tarihimiz

1982'de 'Yol' ile başlayan Cannes Film Festivali tarihimizde uzun süre ödül kazanamasak da 2003'te Nuri Bilge Ceylan'ın 'Uzak'ı dünyanın en prestijli ikinci sinema organizasyonunu Türk sinemasına tekrar yakın kıldı. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Türk sinemasını, festivalin en prestijli bölümlerinden olan 'Belirli Bir Bakış' seçkisinde yarışan Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan'ı temsil etti
Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Türkiye açısından önemi Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık' üçlemesinin ikinci filmi olan 'Bağlılık Hasan'ın festivalin en prestijli bölümlerinden olan 'Belirli Bir Bakış' seçkisinde yarışmasıydı.
Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın iş birliğiyle kurulan Türkiye standı festivalde yer aldı. Stantta, Türk sinemasının uzun metraj, kısa metraj, belgesel türlerindeki en yeni ve geliştirme aşamasında olan projeleri tanıtıldı. Yeni sinema yasasıyla yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30 kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan 'Yabancı Film Yapım Desteği' uluslararası film yapımcılarına anlatıldı.
Türk sinemasının Cannes Film Festivali yolculuğu 1982'de Yılmaz Güney - Şerif Gören ortak yapımı 'Yol' ile başladı. Grand Prix Ödülü'nü kazanan 'Yol'dan sonra 'Uzak'a kadar 21 yıl boyunca festivalde ödül kazanılamadı. Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'ni 'Uzak' ile Türkiye'ye yakın ederken sonraki yıllarda da kazandığı ödüllerle kariyerinin yıldızını parlattı.
Türk sinemasının Cannes Film Festivali'nde elde ettiği başarılar şöyle;
1982...
YOL Yönetmen: Şerif Gören Senarist: Yılmaz Güney Oyuncular: Tarık Akan - Şerif Sezer - Halil Ergün - Meral Orhonsay Ödül: Grand Prix
Yılmaz Güney, 1972'de devrimcilere para yardımında bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl hapis yattıktan sonra Bülent Ecevit hükümetinin genel affıyla serbest kaldı.
Yıl 1974... Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 'Endişe'nin çekimleri yapılıyordu. Dönemin Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur, film ekibine bir otelin gazinosunda yemek daveti verdi.
Bir süre sonra bir adam gazinodan içeri girerek 'Sana Yılmaz Güney mi diyorlar, Yılmaz Güney kim?' diye bağırdı. Yılmaz Güney, oralı olmadı, ses çıkarmadı. Gazinodakiler adamı dışarı çıkardı ama bir süre sonra tekrar geldi. Hakaretlerine devam ederek sandalyeyle Yılmaz Güney'in koluna vurdu. Ardından da eşi Fatoş Güney hakkında küfür edince ortalık karıştı. Adam, başından vurulup öldürüldü. Yumurtalık Hakimi Sefa Mutlu... Yılmaz Güney, Isparta Yarı Açık Cezaevi'nde 5 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ekim 1981'de bir günlük izinle dışarı çıktı. İzin sonrasında hapishaneye dönmeyip Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçtı. Meis Adası'ndan İsviçre'ye, oradan da Fransa'ya geçerek Paris'e yerleşti.
Yetkililerin 'Ülkene dön' çağrılarına kayıtsız kalması sonucu 1983'te Türk vatandaşlığından çıkarıldı. 9 Eylül 1984'te yakalandığı mide kanseri nedeniyle henüz 47 yaşındayken hayatını kaybetti.
2003...
UZAK Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan Senarist: Nuri Bilge Ceylan Oyuncular: Mehmet Emin Toprak - Muzaffer Özdemir - Zuhal Gencer - Nazan Kırılmış Ödül: Grand Prix Ödülü En iyi Erkek Oyuncu (Muzaffer Özdemir - Mehmet Emin Toprak)
Gişe... Türkiye: 96.293 Dolar Yurt Dışı: 660.715 Dolar
Gişe... Türkiye: 119.958 Dolar Yurt Dışı: 1.265.127 Dolar Ödül: Fipresci Ödülü
2007...
YAŞAMIN KIYISINDA Yönetmen: Fatih Akın Senarist: Fatih Akın Oyuncular: Nurgül Yeşilçay - Baki Davrak - Patrycia Ziolkowska - Nursel Köse - Tuncel Kurtiz - Hanna Schygulla Ödül: En iyi Senaryo
Gişe... Türkiye: 742.349 Dolar Yurt Dışı: 17.062.216 Dolar
2008...
ÜÇ MAYMUN Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan Senarist: Ebru Ceylan - Ercan Kesal - Nuri Bilge Ceylan Oyuncular: Yavuz Bingöl - Hatice Aslan - Ahmet Rıfat Şungar - Ercan Kesal Ödül: En İyi Yönetmen
Gişe... Türkiye: 41.343 Dolar Yurt Dışı: 1.936.437 Dolar
2011...
BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan Senarist: Ebru Ceylan - Ercan Kesal - Nuri Bilge Ceylan Oyuncular: Yılmaz Erdoğan - Muhammet Uzuner - Fırat Tanış - Taner Birsel - Ercan Kesal - Murat Kılıç Ödül: Grand Prix
Gişe... Türkiye: 152.408 Dolar Yurt Dışı: 1.947.064
"Bir Zamanlar Anadolu'da"nın yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Yılmaz Erdoğan, Muhammet Uzuner ve Ercan Kesal kırmızı halı seremonisinde.
2012...
SESSİZ (Kısa Film) Yönetmen: Rezan Yeşilbaş Oyuncular: Belçim Bilgin - Cem Bender Ödül: Altın Palmiye
Gişe... Türkiye: 1.673.152 Dolar Yurt Dışı: 2.345.553 Dolar
Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında bugüne kadar 3 Türk jüri üyeliği yaptı. 2005... Javier Bardem - Fatih Akın - Nandita Das - Salma Hayek - Benoît Jacquot - Toni Morrison - Agnès Varda - John Woo 2007.. Marco Bellocchio - Maggie Cheung - Toni Collette - Maria de Medeiros - Orhan Pamuk - Michel Piccoli - Sarah Polley - Abderrahmane Sissako 2009... Asia Argento - Nuri Bilge Ceylan - James Gray - Hanif Kureishi - Lee Chang-dong - Shu Qi - Sharmila Tagore - Robin Wright
Bu yıl 'Bağlılık Hasan' ile Türkiye'yi Cannes Film Festivali'nde temsil eden Semih Kaplanoğlu, 2007'de 'Yumurta' filmi ile 'Quinzaine De Realisateurs' bölümünde, yine aynı yıl 'Süt' ile 'Cannes Atelier'de yer almış, 2013'te ise Cannes Film Festivali Cinefondation ve Kısa Film jürisinde bulunmuştu.
Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'In the Fade'in başrol oyuncusu Diane Kruger, 2017'de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı ama film, Cannes Film Festivali'ne Almanya adına katıldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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