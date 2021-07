Cannes tarihimiz 0:00 / 0:00

1982'de 'Yol' ile başlayan Cannes Film Festivali tarihimizde uzun süre ödül kazanamasak da 2003'te Nuri Bilge Ceylan'ın 'Uzak'ı dünyanın en prestijli ikinci sinema organizasyonunu Türk sinemasına tekrar yakın kıldı. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Türk sinemasını, festivalin en prestijli bölümlerinden olan 'Belirli Bir Bakış' seçkisinde yarışan Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan'ı temsil etti

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Türkiye açısından önemi Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık' üçlemesinin ikinci filmi olan 'Bağlılık Hasan'ın festivalin en prestijli bölümlerinden olan 'Belirli Bir Bakış' seçkisinde yarışmasıydı.

'Bağlılık Hasan'

Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın iş birliğiyle kurulan Türkiye standı festivalde yer aldı. Stantta, Türk sinemasının uzun metraj, kısa metraj, belgesel türlerindeki en yeni ve geliştirme aşamasında olan projeleri tanıtıldı.

Yeni sinema yasasıyla yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30 kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan 'Yabancı Film Yapım Desteği' uluslararası film yapımcılarına anlatıldı.

Türk sinemasının Cannes Film Festivali yolculuğu 1982'de Yılmaz Güney - Şerif Gören ortak yapımı 'Yol' ile başladı. Grand Prix Ödülü'nü kazanan 'Yol'dan sonra 'Uzak'a kadar 21 yıl boyunca festivalde ödül kazanılamadı.

Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'ni 'Uzak' ile Türkiye'ye yakın ederken sonraki yıllarda da kazandığı ödüllerle kariyerinin yıldızını parlattı.

Türk sinemasının Cannes Film Festivali'nde elde ettiği başarılar şöyle;

1982...



YOL

Yönetmen: Şerif Gören

Senarist: Yılmaz Güney

Oyuncular: Tarık Akan - Şerif Sezer - Halil Ergün - Meral Orhonsay

Ödül: Grand Prix

Yılmaz Güney, 1972'de devrimcilere para yardımında bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 yıl hapis yattıktan sonra Bülent Ecevit hükümetinin genel affıyla serbest kaldı.

Yıl 1974...

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 'Endişe'nin çekimleri yapılıyordu.

Dönemin Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur, film ekibine bir otelin gazinosunda yemek daveti verdi.

Bir süre sonra bir adam gazinodan içeri girerek 'Sana Yılmaz Güney mi diyorlar, Yılmaz Güney kim?' diye bağırdı.

Yılmaz Güney, oralı olmadı, ses çıkarmadı.

Gazinodakiler adamı dışarı çıkardı ama bir süre sonra tekrar geldi.

Hakaretlerine devam ederek sandalyeyle Yılmaz Güney'in koluna vurdu.

Ardından da eşi Fatoş Güney hakkında küfür edince ortalık karıştı.

Adam, başından vurulup öldürüldü.

Yumurtalık Hakimi Sefa Mutlu...

Yılmaz Güney, Isparta Yarı Açık Cezaevi'nde 5 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ekim 1981'de bir günlük izinle dışarı çıktı.

İzin sonrasında hapishaneye dönmeyip Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçtı.

Meis Adası'ndan İsviçre'ye, oradan da Fransa'ya geçerek Paris'e yerleşti.

Yetkililerin 'Ülkene dön' çağrılarına kayıtsız kalması sonucu 1983'te Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

9 Eylül 1984'te yakalandığı mide kanseri nedeniyle henüz 47 yaşındayken hayatını kaybetti.

Tarık Akan - Şerif Sezer

2003...



UZAK

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senarist: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Mehmet Emin Toprak - Muzaffer Özdemir - Zuhal Gencer - Nazan Kırılmış

Ödül: Grand Prix Ödülü

En iyi Erkek Oyuncu (Muzaffer Özdemir - Mehmet Emin Toprak)

Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir, Cannes Film Festivali'nden ödül kazanan tek Türk oyuncular.

Gişe...

Türkiye: 96.293 Dolar

Yurt Dışı: 660.715 Dolar

2006...



İKLİMLER

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senarist: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Ebru Ceylan - Nuri Bilge Ceylan - Nazan Kırılmış - Mehmet Eryılmaz

Ebru Ceylan - Nuri Bilge Ceylan

Gişe...

Türkiye: 119.958 Dolar

Yurt Dışı: 1.265.127 Dolar

Ödül: Fipresci Ödülü

Ebru Ceylan - Nuri Bilge Ceylan

2007...



YAŞAMIN KIYISINDA

Yönetmen: Fatih Akın

Senarist: Fatih Akın

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay - Baki Davrak - Patrycia Ziolkowska - Nursel Köse - Tuncel Kurtiz - Hanna Schygulla

Ödül: En iyi Senaryo

Nurgül Yeşilçay - Patrycia Ziolkowska

Gişe...

Türkiye: 742.349 Dolar

Yurt Dışı: 17.062.216 Dolar

Nurgül Yeşilçay - Patrycia Ziolkowska

2008...



ÜÇ MAYMUN

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senarist: Ebru Ceylan - Ercan Kesal - Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Yavuz Bingöl - Hatice Aslan - Ahmet Rıfat Şungar - Ercan Kesal

Ödül: En İyi Yönetmen

Nuri Bilge Ceylan, ödü konuşmasında "Ödülü, tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adıyorum" dedi.

Gişe...

Türkiye: 41.343 Dolar

Yurt Dışı: 1.936.437 Dolar

Yavuz Bingöl - Hatice Aslan

2011...



BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senarist: Ebru Ceylan - Ercan Kesal - Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan - Muhammet Uzuner - Fırat Tanış - Taner Birsel - Ercan Kesal - Murat Kılıç

Ödül: Grand Prix

Yılmaz Erdoğan - Fırat Tanış - Murat Kılıç

Gişe...

Türkiye: 152.408 Dolar

Yurt Dışı: 1.947.064

2012...

SESSİZ (Kısa Film)

Yönetmen: Rezan Yeşilbaş

Oyuncular: Belçim Bilgin - Cem Bender

Ödül: Altın Palmiye

Belçim Bilgin - Cem Bender

2015...



KIŞ UYKUSU

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senarist: Ebru Ceylan - Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Haluk Bilginer - Demet Akbağ - Melisa Sözen - Ayberk Pekcan - Nejat İşler

Ödül: Palme d'Or (Büyük Ödül)

Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'nden 'Kış Uykusu' ile kazandığı ödülü Quentin Tarantino ile Uma Thurman'ın elinden aldı.

Gişe...

Türkiye: 1.673.152 Dolar

Yurt Dışı: 2.345.553 Dolar

Haluk Bilginer - Melisa Sözen

Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında bugüne kadar 3 Türk jüri üyeliği yaptı.

2005...

Javier Bardem - Fatih Akın - Nandita Das - Salma Hayek - Benoît Jacquot - Toni Morrison - Agnès Varda - John Woo

2007..

Marco Bellocchio - Maggie Cheung - Toni Collette - Maria de Medeiros - Orhan Pamuk - Michel Piccoli - Sarah Polley - Abderrahmane Sissako

2009...

Asia Argento - Nuri Bilge Ceylan - James Gray - Hanif Kureishi - Lee Chang-dong - Shu Qi - Sharmila Tagore - Robin Wright



Semih Kaplanoğlu

Bu yıl 'Bağlılık Hasan' ile Türkiye'yi Cannes Film Festivali'nde temsil eden Semih Kaplanoğlu, 2007'de 'Yumurta' filmi ile 'Quinzaine De Realisateurs' bölümünde, yine aynı yıl 'Süt' ile 'Cannes Atelier'de yer almış, 2013'te ise Cannes Film Festivali Cinefondation ve Kısa Film jürisinde bulunmuştu.

Fatih Akın, Diane Kruger'ı böyle kutlamıştı.

Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'In the Fade'in başrol oyuncusu Diane Kruger, 2017'de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı ama film, Cannes Film Festivali'ne Almanya adına katıldı.