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        Canlı yayında yüzleştiler

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, iki çocuğunu bırakıp evden kaçan Nihal'e, günler sonra ulaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 21:36 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:36
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        Canlı yayında yüzleştiler
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        Nihal, bugün canlı yayında annesi, babası ve kocasıyla yüzleşti. Böyle bir yüzleşme daha önce görülmedi. Nihal, anne ve babasına “Bana sahip çıkmadınız,” derken; anne Hatice ve baba Hüseyin ise, “Biz seni hep uyardık. O zaman neden iki çocuk yaptın?” sözlerini kullandı.

        Canlı yayına bağlanan Nihal’in kocası Mehmet ise, karısı Nihal’in sürekli olarak kendisine iftira attığını dile getirdi. Yayının son dakikalarına doğru, Nihal’in fabrikadan bir arkadaşı yayına bağlandı ve Nihal’in, kocasını fabrikadan biriyle aldattığını iddia etti.

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