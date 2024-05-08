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Batman’da bir kişi arkadaşlarıyla, 23 Nisan'da akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptı.

1'İ BEBEK 4 KİŞİYE ÇARPMIŞTI İHA'da yer alan habere göre ihlal yapan sürücü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, çarpmanın etkisi ile pusette bulunan 8 aylık D.A.S. isimli bebek ile Z.S. (15), E.E. (16) ile Belinay Berfin Günenç (15) savrularak ağır yaralanmıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

BELİNAY'DAN ACI HABER GELDİ Hastanede tedavisi devam eden Belinay Berfin Günenç’ten 16 gün sonra acı haber geldi. Günenç’in ölüm haberi kenti yasa boğarken, cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. FEN LİSESİNDE OKUYORDU, ÇOK BAŞARILIYDI Batman Fatma Aliye Fen Lisesi’nde 10’uncu sınıfta okuyan 15 yaşındaki Berfin Belinay Günenç’in başarısı ile okulun gözde öğrencileri arasında olduğu öğrenildi.