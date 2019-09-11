11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray’da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, gündem maddelerini okuyarak toplantıyı başlattı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında açıklamalar yaptı. Cengiz, Dursun Özbek'in kürsüde yaptığı konuşmaya yanıt verdi.
Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Sadece Dursun Özbek'e cevap vereceğim. Dursun Özbek, Riva ve Florya'nın Galatasaray'ı kurtarma projesi olduğunu ama yönetimimizin doğru yönetmediğini ifade etti. Florya'yı neden taşımadınız?' diyor. Kemerburgaz'a geçmek için elimizden geleni yaptık. Süreç 18 aydır sürüyor. Acaba eski yönetim Kemerburgaz'ı Florya'yı karşı alırken 1 kere gidip baktı mı?"
"Arkadaş biz çıkamıyoruz, hukuksal süreç nedeniyle çıkamayız. Para yok demişim, öyle bir şey demedim. Kemerburgaz'a gidemeyince Florya'yı geliştirelim dedik. Sözlü mutabakat yaptık. Bugün toplanacaktık, divan nedeniyle ertelendi"
"508 milyon TL olarak kırdırılan, 155 milyon Euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Bugün bizim çektiğimizi sıkıntının temelinde işte bu harcama var. Bunu hala bitiremedik."
"DURSUN ÖZBEK'TEN YILDA 5 MİLYON DOLAR İSTİYORUM"
"Dursun Başkan 'Otelin önünden geçerken utanıyorum' diyor, evet ben de utanıyorum. Dursun ağabey, buradan 'Yılda 5 milyon Dolar gelir elde edeceğiz' dedi, hepimiz alkışladık. Bu parayı istiyorum. Bu otele 2015'te başladık! Dursun başkan kefalet var diyor, hepimiz veriyoruz ve o kefalet de şu anda eridi. 2015 yılında verilen söz, şu anda yıl 2019! Dursun Özbek'ten yıllık olarak 5 milyon Dolar istiyorum, bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum, bize söz verdi"
DURSUN ÖZBEK NELER DEMİŞT?
Galatasaray Eski Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalar yapmış ve şunları söylemişti:
"Galatasaray Divan üyesi olarak bir önerim var. Galatasaray Divan'ı olarak buradan taa Florya'ya, Riva'ya, Beşiktaş'a, Kadıköy'e, Kayseri'ye uzanacak bir alkış istiyorum. Bu ses, Divan'ın sesidir. Duyan duyacaktır.
"8-9 AY DİYORLAR HALA ÖDENMEDİ"
'Dursun Özbek kulübü soyup soğana çevirdi' diyorlar, el insaf! Siz muhasebe bilmez misiniz? Hesaptan kitaptan anlamaz mısınız? Sayın başkan ile konuştuk, bana olan borcun ödeneceğini söyledi ama aradan 8-9 ay geçti, hala ödenmedi"
"Dursun Özbek kulübe haciz gönderdi' dediler, bu haberi yapan da başkan Mustafa Cengiz'in memleketlisi bir gazeteci. Dursun Özbek'in hangi haciz evrakı varsa çıkıp göstersinler."
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