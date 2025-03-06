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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 7 Mart 2025 Cuma: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı ve Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 7 Mart 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi son 16 turu maçında, Rangers'ı ağırlıyor Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 7 Mart 2025 Cuma UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 19:52 Güncelleme: 07.03.2025 - 01:26
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        • 1

          UEFA ülke sıralaması güncel durum... Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi sebebiyle UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ve uluslarlararası turnuvalarda oynanan mücadeleler ülkelerin Avrupa kulvarında yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...

        • 2

          PLZEN YENİLİR, FENERBAHÇE KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENİYOR!

          UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers'ı yenmesi durumunda ülke puanına 0.400 puan katkı sağlayacaktı. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio karşısında mağlubiyet ile sahadan ayrılması durumunda ülke puanında eşitlik sağlanmış olacaktı.

        • 3

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.500 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 43.900 puanla 9. sırada bulunuyor.

        • 4

          UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 6 MART GÜNCEL LİSTE

          1.İngiltere: 107.482 puan

          2.İtalya: 93.793 puan

          3.İspanya: 90.168 puan

          4.Almanya: 84.331 puan

          5.Fransa: 70.165 puan

        • 5

          6.Hollanda: 66.650 puan

          7.Portekiz: 62.066 puan

          8.Belçika: 56.450 puan

          9.Çekya: 43.900 puan

          10.Türkiye: 43.500 puan

        • 6

          11.Yunanistan: 38.312

          12. Norveç: 37.687

          13. Avusturya 35.350

          14. İskoçya 34.750

          15. Danimarka 33.981

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