UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları sebebiyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk etti, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk edecek. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...