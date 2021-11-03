Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'de yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki göstererek konuşmasına başlayan Akşener, "Ülkemizde her gün başka bir kadın hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz hafta Şebnem kızımızı kurban verdik, gencecik bir çiçeğimiz daha soldu. Her cinayette benzer gelişmeleri ve sonuçları görüyoruz. Bugün Türkiye'de kadın hayır dediğinde onun iradesini koruyacak bir hukuk yok. İşte biz bu yüzden 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyoruz. Uygulanmış olsaydı yüzlerce kadını koruyacak bir sözleşmeydi. Bu ülkenin kadınları yerine birkaç Taliban kafalının aklına uymayı tercih ettiler. Yetkiyi aldığımızda çay masaya gelmeden İstanbul Sözleşmesi imzalanmış ve en keskin şekilde uygulanır olacak. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak" ifadelerini kullandı.

SİİRT ZİYARETİNDE YAŞANANLAR

"Başarısızlıklarıyla yüzleşmeyi ısrarla reddediyor. Dün milletin adamıyım diyenlerin bugün millete nasıl sırt çevirdiğini görüyoruz" diyen Akşener, "Bizim ilçe ziyaretlerimizi havuz medyası da yakından takip ediyor. Onların misyonu başka. AK Parti ve küçük ortağı bizim milletimizle temasımızdan çok rahatsız. O nedenle bizim bu ziyaretlerimizi baltalamak için her yolu deniyorlar. Bu sefer değişik bir şey oldu. Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonun dışında bir HDP çalışanı bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Neymiş, nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz, bu kişi HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz. İşin asıl acınası tarafı, Cumhur İttifakı bize saldıracaklar diye PKK'nın gündemini taşıdılar. Mektup kardeşliği var elbette öyle olacak" dedi.

Akşener, "Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan bir iktidar mensupları ve PKK'lıların söylemini gündeme getiren bir iktidar mensubu yöneticileri. İnanamıyorum. Sayın Bahçeli ile Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"KAFAMI KESİN DE GÖRELİM"

İYİ Parti lideri Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bugüne kadar ne Sayın Bahçeli'ye ne MHP mensuplarına hakaret edecek, iftira atacak tek bir sözün sahibi olmadık. Sadece bir fikrin temsilcisi olduğu iddia edilen o yapının, o fikre duyduğumuz saygıdan, saygılı davrandık. Onlar bu saygıyı asla göstermedi. Kabadayılık yapan tosunlara sesleniyorum; 2011'i hatırlayın. Ne yaşandı bu ülkede, Sayın Bahçeli'ye ne dendi bu ülkede... Elinize Zülfikar verilmişse gelin kafamı kesin de görelim. AK Parti'nin havuz medyası verdiğim yanıtı yetersiz buldu, İçişleri Bakanı konuşana kadar MHP'den tık yoktu, İçişleri Bakanı konuştu bu arkadaş dedikodu yapıyor. İçişleri Bakanlığı dedikodu yapmaz. Bizim üzerimizden makamını muhafaza etmek için atraksiyon yapıyorsun ama seninle ilgilenmiyoruz.

Meral Akşener, "Onlar istedikleri dümeni çevirsinler biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz Siirtlinin, Batmanlının derdini konuşmaya devam edeceğiz. Onlar bölmeye çalışsınlar biz birleştirmeye devam edeceğiz. Biz Türk ile Kürt'ün karşı karşıya getirilmesine paydaş olmayacağız" dedi.

ESNAF İLE GÖRÜŞME

Esnafla yaptığı görüşmeleri aktaran Akşener, "İnsanlarımızın altın kiralamaya başladıklarını gördük. Yazıklar olsun. Millet gerçekten perişan artık. Sayın Erdoğan ekip arkadaşların hamaset peşindeyken Batmanlı kardeşim sana sesleniyor; '1750 lira maaşım var, torunum oldu görmeye gidemiyorum'. Böyle yapmayın, yukarıda Allah var. Bu sesleri duydun duydun, yoksa yolun sonu görünüyor" diye konuştu.

Akşener, "İhtiyaçlarınızı biliyoruz. Biz sizleri oy pusulası olarak görenler değiliz. Tarım bizim için milli güvenlik meselesidir. Tükettiğinden daha fazla üreten bir tarım oluşturacağız. İYİ Parti iktidarında çiftçi iyileşecek" diye konuştu.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ

Enflasyondaki artışa dikkat çeken Akşener, "Sayın Erdoğan görüyorum ki okulda bazı branş derslerini kopyayla geçmişsin. Ekonomide temel olgularla ilgili seni aydınlatma ihtiyacı duyuyorum. Enflasyon bir kenara bırakılacak konu değildir. Fiyatların devamlı arttığı ekonomide kaynaklarını nereye kullanacağını kestiremezsin. Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülkelerde dış kaynak ihtiyacı olur. Enflasyonun belirsizlik getirdiği ekonomiye yüksek mi düşük faiz mi istersin? Yüksek enflasyon yüksek belirsizlik, yüksek belirsizlik yüksek faiz getirir. Enflasyon milleti fakirleştirir daha mutsuz yapar" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda da çalışmalarımızı yaptık. İktidara geldiğimizde ekonomi programının başlangıcını enflasyonla mücadele oluşturacak. Ekonomimi programımıza enflasyonu düşürmekle başaracağız. İlk aşamada tek haneye, daha sonra yüzde 4-5 seviyesine getireceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın aldığı sosyal yardımları artırırken, kamu israfının önüne geçeceğiz. Merkez Bankası'nın itibarını yeniden kazandıracağız. Milletine sorumlu olduğunun bilincinde olan Merkez Bankası yönetimini atayacağız. Bizler de işine karışmayacağız.

Enflasyonla mücadeleyi sadece enflasyon-faiz ekseninde ele alıp, Merkez Bankası'nın üzerine yıkmayacağız. Yapısal reform paketi üzerinde kurgulayacağız. Mevcut durumda üretim yapımız kötü bir ihracat performansı doğuruyor. uygulanan rezalet tarım politikaları nedeniyle OECD arasında en yüksek enflasyona sahip ülke. Gıda fiyatlarını aşağı çekecek tarım politikası uygulayacağız. Girdi maliyetlerini aşağı çekeceğiz. Üretici ile tüketici arasındaki zincirin tekelleşmesini önleyeceğiz. Gıdadaki vergi yükünü azaltacağız. Çiftçimizi küstüğü toprağa kavuşturacağız."

İYİ Parti lideri Akşener, "Bugün Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi yüce iradenin önüne set çekmiştir. Günü geldiğinde millet iradesinin önüne konulan bu set de yıkılır. Türkiye'yi tapulu malı zanneden bu iktidara ülkenin tek sahibinin millet olduğunu göstermektir" dedi.