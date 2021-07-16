Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: "Mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü arttırmaktadır. Artık her alanda olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda kat ettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir.

"TÜRKİYE GÜÇLÜYSE KOMŞU COĞRAFYALARDA GURUR VARDIR"

Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Eğer Türkiye güçlüyse tüm komşu coğrafyalarda gurur vardır sevinç vardır. Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz.

Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

"KISIR DÖNGÜYÜ KIRDIK"

Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir. Mücadele neticesinde Türkiye kısır döngüyü kırdı, demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık.

Libya'da gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil, dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. "