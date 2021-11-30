Kılıçdaroğlu'ndan 'ekonomik kurtuluş savaşı' için 5 öneri

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu sözlerinin başında, İmralı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmesi için, "Sevenlerimizin, partimizin başı sağ olsun. Güzel imkanlar sunuyordu. Acı bir olayla hayatı sona erdi. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in yaşamını yitirmesi hakkında ise, "Galatasaray Camiasının futbol dünyasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün 6'ncı yıldönümü hakkında da "Kendisini saygıyla anmak hepimizin ortak görevi olmalı" dedi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan CHP lideri, "Tüm arkadaşlarımız Türkiye genelinde olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bizzat vatandaşı dinliyorlar. Çözümlerimizi anlatıyorlar. Herkesten talebim, söylediğimiz her sözü dillendireceksiniz. Ortak bir ses yankılanmalı. Elbette sorunları biliyoruz, elbette derdini anlatacak. Ama biz çözümleri de anlatmalıyız. Umudu yeşertmek zorundayız" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI YAPTIM"

"Mutfaklarda yangın olduğunu hepimiz biliyoruz" diyen CHP lideri, "Biz daha işin başından itibaren, bu zamlar daha gelmeden, 'Üst üste zamlar gelecek. Bir karakış fonu kurun, vatandaş bu zammı çok fazla hissetmesin' dedik. Yapmadılar, sadece TRT payını kaldırdılar. Belediye başkanı arkadaşlarıma çağrı yaptım, 'hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek ve mağdur olan ailelere yardım yapacaksınız' dedim. Geliyor gelmekte olan, iktidar olduğumuzda göreceksiniz bütün Türkiye'de ilk bir ay içerisinde herkes 'İyi oldu, güzel oldu' diyecek. 6 ayda bütün çarklar dönecek. Herkes üretecek, herkes kazanacak. Ülke kazanacak" dedi.

YÜZDE 50 KADIN KOTASI TEKLİFİ

CHP'nin Meclis'e gönderdiği partilerin yüzde 50 kadın kotası kanun teklifi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün TBMM'de güzel bir kanun teklifi görüşüyor. Amacı kadın-erkek eşitliğini her alanda sağlamak. Daha önce 306 kadın örgütüyle görüşme yapmıştık. Kanun teklifini verdik, bugün görüşülüyor. Kadın kardeşlerime sesleniyorum, eğer sen hak istiyorsan, kadınlar siyasette olsun diyorsan bu kanun teklifine kim hayır diyorsa ona oy vermeyeceksin. Kadınların haklarını savunuyorum. Yüzde 50 cinsiyet kotası. Bakalım kim destek verecek, kim vermeyecek... Eğer ret oyu verirlerse seçimde onlara ders vermek sizin en doğal hakkınız olacak" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Kılıçdaroğlu, "3 işçi konfederasyonu bir araya geldi. Asgari ücretle ilgili ortak görüşü açıkladılar. 3 konfederasyona da saygı duyarız. Görüşlerine katılıyoruz, destek veriyoruz. Umuyoruz talepler yerine gelir" dedi.

EKONOMİDE KURTULUŞ SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz" sözleri hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "19-20 yıldır bu ülkeyi Bay Kemal mi, CHP mi yönetiyordu? 20 yılın sonunda ekonomide kurtuluş savaşı vereceğiz... Sen eğer bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım sana. Yerine getir, her türlü desteği vereceğiz. Amacımız vatandaşımız mağdur olmasın" dedi. Kılıçdaroğlu 5 maddeyi şöyle sıraladı:

1. Hemen, Ekonomik Sosyal Konseyi topla. Anayasal kurum olan konseyi topla. İşçiyi, çiftçiyi, emekliyi, sanayici, esnafı topla. Bunları bir dinle. Masanın bir tarafına temsilciler, bir tarafına ilgili bakanları oturt dinle. Çözümleri bul.

2. Hemen ve derhal bir genelge çıkar; 'Devlette israfa son veriyorum' diyeceksin. 'Kim vergileri çarçur ederse hesabını soracağım' diyeceksin. Bana diyor ki, 'Helal nedir, haram nedir' diye. İsraf haramdır, sen savunuyorsun ben karşıyım. Devleti yönetenin israftan kaçınması lazım. Milletine örnek olacaksın.

3. Sen gerçekten ekonomide kurtuluş savaşı vereceksen dövizle verdiğin garantileri bunları 'TL'ye çeviriyorum' diyeceksin. Hiç korkma ve çekinme bu kardeşin yanında olacak. Diyeceksin ki, 'Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli parasına güven duyulmasını istiyorum' diyeceksin ben de seni alkışlayacağım. Doğmamış çocuğu dahi borçlandırıyorsun. Tam bir sömürü düzeni.

4. Adaletsizliklerden kaçınacaksın. 'Devletin dini adalettir, ben bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında beni bulacak. Mahkeme kararını kim uygulamıyorsa gereğini yapacağım' diyeceksin. Dünyanın düzeni adalet üzerine kurulu, adaleti bile darmadağın etti. Adaleti sağlamak mahkeme kararını uygulamak değil, vergilerin nereye harcandığını açıklayacaksın. Devlet milletine borçlu olmaz. Devlet olarak bir şeyler satın alıyorsan orada adalet duygusu, devlete güven sarsılır. Bunu yaptığınızda devlet ile vatandaş arasında güvensizlik olur.

5. Rüşvetçileri, yolsuzluk yapanları, tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını yiyenleri devlet yönetiminden uzaklaştıracaksın. Devlette liyakati sağlayacaksın. Bunu taahhüt edeceksin. Bunu yapman ve samimi olman için önce ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? İçişleri Bakanı'nı çağıracaksın, 'Sen bizi rezil ettin, kim bu siyasetçi?' diye soracaksın. Süratli bir şekilde büyükelçi atadıklarını da geri çekeceksin.

"Erdoğan bunları yapar mı" diyen soran CHP lideri, "Keşke yapabilseydi, yapmasını da isterim. Ama bunları yapmak yerine yolsuzluk yapanları, israfa, adaletsizliğe ortam hazırlayanları kollarsan söylediğin hiçbir şey doğru değil. Bunları yapacağına 'Memleketin beka sorunu var', 'Dış güçler var onlar yapıyor', 'Biz şaha kalktık Almanya perişan', 'Dünya bizi kıskanıyor'... Bu laflarla mı kurtuluş savaşı vereceksin?" dedi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ekonomi mesajına dikkat çeken CHP lideri, "Şimdi bir de kendisini güçlü kımak için MGK'yı meze yapmaya başladı. Kendi ikbalin için onu nasıl meze yaparsın? Hani askeri vesayet vardı?" diye sordu.

BAE İLE TEMASLAR

BAE prensinin Türkiye ziyaretini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Düne kadar bu adama şerefsiz diyordunuz ne oldu? Koskoca Türkiye, 15 Temmuz'u finanse edenler, imkanı sağlayanları turkuaz halıyla ağırladı" dedi. Kılıçdaroğlu, "Buradan Erdoğan'a da BAE Prensine de söylüyorum, ordunun ROKETSAN'ına, HAVELSAN'ına, ASELSAN'ına el koyar satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm" diye sözlerini tamamladı