Canlı müzik eşliğinde kan bağışı yaptılar

Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi’nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda düzenlediği kan bağışı etkinliğine öğrenciler canlı müzik performansıyla destek verdi.

“Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” sloganıyla yola çıkan Kızılay ekiplerinin Yabancı Diller Yüksekokulu’nda kurduğu stantta, öğrenciler ve personel yoğun ilgi gösterirken Yabancı Diller Yüksekokulu Müzik Grubu’nun sergilediği canlı performans büyük alkış topladı.

Müzik eşliğinde kan bağışında bulunan öğrenciler, ilk defa böyle bir ortamda kan verdiklerini belirterek duydukları memnuniyeti ifade ettiler.