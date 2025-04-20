REAL MADRİD’DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Ligde 2. sırada yer alan Real Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyor. İspanyol devi, zorlu rakibi karşısında üç puan alarak hem moral bulmak hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ancak takımda önemli eksikler bulunuyor.

Savunmada Eder Militao ve Daniel Carvajal sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Hücum hattının yıldızı Kylian Mbappe ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

ATHLETİC BİLBAO SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Son 8 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Athletic Bilbao, ligde Vallecano’yu, Avrupa Ligi’nde ise Rangers’ı mağlup ederek moral buldu. Bu güçlü form grafiğiyle Real Madrid deplasmanına konuk olacak olan Ernesto Valverde’nin öğrencileri, zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.