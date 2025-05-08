UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı bu akşam belli oluyor. Bodo/Glimt-Tottenham ve Manchester United-Athletic Bilbao maçlarının ardından finalistler netleşecek. İlk maçlardaki avantajlarını korumaları hâlinde iki İngiliz devi, Manchester United ile Tottenham finalde karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda oynanacak. İşte ayrıntılar...