Bodo Glimt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak yarı final rövanş maçlarıyla doruğa çıkıyor. Bodo/Glimt, sahasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak. 8 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Rövanş maçının ardından finale yükselecek takım belli olacak. Peki, Bodo Glimt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
- 1
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı bu akşam belli oluyor. Bodo/Glimt-Tottenham ve Manchester United-Athletic Bilbao maçlarının ardından finalistler netleşecek. İlk maçlardaki avantajlarını korumaları hâlinde iki İngiliz devi, Manchester United ile Tottenham finalde karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda oynanacak. İşte ayrıntılar...
- 2
BODO/GLİMT - TOTTENHAM MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE!
Bodo/Glimt - Tottenham maçı 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00'da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt - Tottenham maçı TRT Spor canlı yayınından izlenebilecek. Bodo/Glimt - Tottenham maçı şifresiz ve kesintisiz olarak TRT Spor canlı yayınından takip edilebilecek.
- 3
BODO/GLİMT - TOTTENHAM MUHTEMEL 11
Bodo/Glimt: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Høgh, Blomberg.
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Richarlison.