İstanbul trafik durumu canlı harita: 18 Kasım Pazartesi İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili sona erdi. 9 günlük ara tatilin ardından bugün milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte İstanbullular, haftanın ilk iş gününde yoğun bir trafikle karşılaştı. Bazı noktalarda yer yer durma noktasına gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 65'e kadar çıktı. Peki, İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl? İşte 18 Kasım 2024 canlı İstanbul trafik durumu haritası ve yol durumu...
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İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da yoğun bir trafik oluştu. Sabahın erken saatlerinde bazı anayollarda trafik durma noktasına gelirken yola çıkmadan önce yol durumu haritasını incelemek isteyen sürücüler, "İstanbul trafik yoğunluğu nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 18 Kasım 2024 canlı İstanbul trafik durumu haritası...
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İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İstanbul'da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler yollar ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yavaş seyrederken Samandıra Gişeler'de yol çalışması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle seyrediyor.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken Avcılar istikametinde trafik akıcı seyrediyor.
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TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.
İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'a kadar ulaştı.
Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 65'e kadar çıktı.
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İSTANBUL CANLI YOL DURUMU HARİTASI