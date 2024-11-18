İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da yoğun bir trafik oluştu. Sabahın erken saatlerinde bazı anayollarda trafik durma noktasına gelirken yola çıkmadan önce yol durumu haritasını incelemek isteyen sürücüler, "İstanbul trafik yoğunluğu nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 18 Kasım 2024 canlı İstanbul trafik durumu haritası...