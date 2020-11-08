Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk-3'lüsü tarafından aldatılan, ihmal edilen ve masa başında akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bu sabrın sonunda zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azeri Türkü kardeşlerinin yanında oldu. İşgal altındaki topraklarının kurtarma mücadelelerinde yanında oldu. Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonucunda adım adım özgürlüğe kavuşan Azerbaycanlı kardeşlerimin sevinci bizim de sevincimizdir. Kalan kısmının özgürlüğe kavuşmasının işaretidir.

Her dönemde bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli... Fetihler otağı, fatihler yatağı Kocaeli... Küllerinden yeniden dirilen yiğit Kocaeli... Kocaeli 19 yıldır terörle, vesayetçilerle, darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. Kocaeli 19 yıldır ülkemizi kalkındırma, geliştirme mücadelemizde hep yanımızdaydı. Yol arkadaşımız Kocaeli. Milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep el üstünde tuttu. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu günlerde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir.

"HER KİM KİBİR VE FİTNEYE BULAŞIRSA..."

Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle bağı güçlendirmekle mükelleftir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes 24 saat milletimizle beraber olmak mecburiyetindedir. Her kim kendisini erişilmez, ulaşılmaz yere koyarsa hele hele kibir ve fitneye bulaşırsa bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin bahanesi olamaz.

Bunun için kurulduğumuz günden bu yana partimize hizmet vermiş arkadaşlarımızdan başlayarak herkese ulaşacağız. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı saracağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. AK Parti'nin misyonu 81 vilayetimizin her birinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Her gün yeni bir gönle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır, AK Parti çalıştıkça, hizmet ettikçe milletimiz kazanır. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"BAKIN BURASI ÇOK ÖNEMLİ..."

Hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasıyla tanıştırdık. Ülkemizi tüm şehirlerimiz bu hizmetlerinden istifade etmiştir. Bakın, burası çok önemli; Kocaeli'ne 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinden böyle bir şey yok. Kocaeli'ne son 18 yılda çeşitli branşlarda toplam 37 spor tesisi kazandırdık. Resmi açılışını bugün yapıyoruz. 9 millet bahçesi projesi bulunuyor. Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara eski rakamla 2 katrilyon kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı yalnız bırakmadı. Sağlıkta 17'si hastane 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ kanalıyla Kocaeli'nde 20 bin 982 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 193 km ilaveyle şehrimizin bölünmüş yol mesafesini 343 km'ye ulaştırdık. Yüksek Hızlı Tren projemizle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Gebze-Darıca metro hattı 15,6 km uzunluğunda 12 istasyon ve bir depodan oluşuyor. Marmaray ve Sabiha Gökçen'e bağlanacak. Hedefimiz 2023 yılına kadar hizmete sunmaktır. Sanayi tesisleri ve limanlar arasında bir iltisak hattı yapmayı planlıyoruz. 2 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 27 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kocaelili çiftçilerimize 380 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize 18 yılda 6 organize sanayi, 5 teknopark, 18 tasarım merkezi kurduk. Kocaeli ve ilçelerinin tamamına doğalgaz verdik.

İZMİR DEPREMİ

İzmir depremi hepimize, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli 1999 depreminden dolayı acıyı en iyi bilen şehirlerimizin başında geliyor. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlık ve kurumlarıyla İzmir halkına koştu. 1 yıl içinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Kızılay başta olmak üzere pek çok yardım teşkilatı ve yardım kuruluşları depremzedelere el uzattı.

Yıkılan veya yıkılacak olan durumdaki binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlarımıza 30'ar bin lira nakdi yardım, kiracılara 5 bin lira nakdi yardım yapılıyor. Esnaflarımıza da 2 bin 500 lira kira yardımı yapılıyor. Esnaflarımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Halkbank kredi ödemeleri de faizsiz 1 yıl öteleniyor. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. 520 bin öğün yemek hizmeti verildi, 200 bine yakın ikram malzemesi yardımı yapıldı. 32 bin çocuk ve yetişkinle psikodestek görüşmesi yapıldı. Şehirde herhangi bir çadır eksiği veya kalacak yer sıkıntısı yoktur.

1.312 adetli 2 konteynır kent kurulması için çalışmalar sürüyor, 2 hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek. Her türlü sağlık hizmeti veriliyor. 4 bin 261 hasarlı ev bulunuyor. Hasar tespit çalışmalarını bitiriyoruz. TOKİ yıkılan, yıkılacak olan ve ağır hasarlı binalardaki hak sahipleri için yeni konutlar için çalışmalara başladı. Amacımız az katlı, sağlam ve konforlu binalar inşa ederek depremin yıldönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimize sunmaktır. Deprem konutlarının inşasına birkaç hafta içinde başlıyoruz. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek.

CHP'YE TEPKİ: AFETLERİN SORUMLUSU SİZSİNİZ

Deprem gibi acı olayı devlete, şahsıma karşı kullananlara iki çift laf söylemek istiyorum. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yaşananları unutmadık. erzincan depreminden Büyük Marmara depremine kadar ortaya çıkan görüntüleri ya dinledik ya yaşadık. Ülkemizi krizlere sokanların maliyetlerini unutmadık. Kendi sorumlu oldukları yerde, İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Başta büyükşehir olmak üzere CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla alakalı adımları müsaade etmediniz mi, ruhsatları siz vermediniz mi? Şimdi kalkıp nasıl iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Sorumlu sizsiniz, bu afetlerin sorumlusu sizsiniz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hükümetin attığı her adımı engellemeye çalışan bunlar. Millete el uzatmak yerine elleri arkalarında boşboş dolaşan onlar. İzmir milletvekilisin kaç saat kaldın? Turistik seyahat yaptın Ankara'ya geri döndün. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Siz parti içi kavgayla uğraşın."