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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı yapılıyor: Borç açıklandı! - Beşiktaş Haberleri

        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı yapılıyor: Borç açıklandı!

        Beşiktaş Kulübünde 2025'in ilk Divan Kurulu toplantısı başladı. Divan kurulunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunacak. Ayrıca Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpteki yapılan divan kurulu toplantısına katıldı. Beşiktaş'ın toplam borcu 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:56
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        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
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        Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

        ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

        Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

        Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

        Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.

        HASAN ARAT KATILDI, TARTIŞMA ÇIKTI

        Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katılım sağladı.

        Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi.

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        Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı.

        Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi.

        Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

        BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

        Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğu duyuruldu.

        ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

        Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti.

        Açıklanan raporda siyah-beyazlı kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun ise 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu ifade edildi.

        YAMANTÜRK: AHDIM OLSUN MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu toplantısına katılan siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a tepki göstererek yönetimi sırasında yaşananların takipçisi olacağını söyledi.

        Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi.

        Yaşanan olayın Beşiktaş Kulübünün kültürüne yakışmadığının altını çizen Yamantürk, "Ön sıralara selam verirken elimi uzattım. Selam verirken yüz yüze kaldık, medeni insanlar gibi elini sıktım ama maalesef olay buraya geldi." diye konuştu.

        "PARA KULÜBÜN İÇİNDE"

        Beşiktaş Kulübünün sermaye artırımı başvurusunun onaylanmasına da değinen Yamantürk, "Başkanımızı sermaye artırımından dolayı, bankalara borcu kapatmasından dolayı tebrik ediyorum. Umarım Beşiktaş bu içinde bulunduğu sonsuza düşme girdabından kurtulur. Bu iş o kadar zor değil. Para kulübün içinde. Bir şirketi yönetir gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak bu işin içinden çıkılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Yönetimden beklentilerini de dile getiren Tevfik Yamantürk, "Tüzük tadili yapıp kuvvetler ayrılığını uygulamamız lazım. Uygularsak Beşiktaş bundan sonraki yanlışlardan kurtulur. 2,5 yıl çalıştık, çok iyi bir tüzük olduğunu düşünüyorum. Tüzük bir anda kadük edildi. Neden böyle oldu? Kadük edildikten sonra bırakıp gidildi. Terbiyemden dolayı kaçıldı demiyorum. Beşiktaş'ı tek adam yönetimlerinden kurtarmamız gerek. Tek adamlar kötü niyetli olursa eyvah ki eyvah." değerlendirmesinde bulundu.

        Divan kurulu başkanlığına aday olan isimlerle görüştüğünü aktaran Yamantürk, "Üç kişiyle görüştüm. Kendileriyle tanıştım. Bu beni çok mutlu etti. Süreci nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Merdivenden inerken uzanan elleri görünce iyi işler yaptığımızı anlıyorum. Gitmeyi bilmek, iktidar olmaktan daha iyidir. Gitmeyi de bildik, biliyoruz. Bir anda kaçmıyoruz. Şükürler olsun Beşiktaş'a yakışan bir şekilde süreci tamamlayacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.

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