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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları yükselişte! 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları yükselişte! 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı rakamlardaki son durum yakından takip ediliyor. Alım satım kar etmek isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatları üzerinden 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, ata, çeyrek, gram altın fiyatlarını sorguluyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. En son gram altın fiyatı 3957 TL'den işlem gördü. Peki 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 07:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 07:38
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